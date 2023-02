Vợ chồng Hà Lê hát, nhảy trong tiệc cưới

Vĩnh PhúcCa sĩ Hà Lê và vợ - biên đạo Gia Linh, kém anh 13 tuổi - cùng hát, nhảy khuấy động lễ cưới, tối 5/2.

Hà Lê dự định tổ chức lễ cưới ngoài trời tại một resort nhưng phải chuyển địa điểm vào không gian trong nhà vì trời mưa. Anh và cô dâu cũng không thể thực hiện màn bay trên khinh khí cầu vì thời tiết xấu. Mở màn buổi tiệc cả hai hát và nhảy ca khúc My Love của Justin Timberlake. MC Anh Tuấn dẫn dắt tiệc cưới, hỏi Hà Lê có đồng ý lấy cô dâu làm vợ không, chú rể nói: "Tôi đồng ý". Họ trao nhẫn, cắt bánh trên nền nhạc You Raise Me Up.

Cô dâu, chú rể cùng hai bên gia đình chào quan khách dự tiệc. Ảnh: Cam Studio

Sau phần lễ, bạn bè và cặp uyên ương biểu diễn nhiều tiết mục sôi động. Hà Lê hát What’s Make You Beautiful cùng OPlus. Cô dâu cũng chuẩn bị màn nhảy dành tặng khách mời. Nhiều ca sĩ như Cường Seven, Mai Âm Nhạc... cũng góp vui bằng các màn văn nghệ, được mọi người hưởng ứng. Vợ Hà Lê nhảy trong tiệc cưới Cô dâu (áo hồng) nhảy cùng vũ đoàn trong tiệc cưới. Video: Hà Thu Vợ chồng Hà Lê làm lễ gia tiên hôm 28/1 tại Hà Nội sau sáu năm bên nhau. Nam ca sĩ cho biết kim chỉ nam trong hôn nhân của vợ chồng anh là tôn trọng nhau. "Khi là vợ chồng, tình cảm sẽ chuyển sang một trạng thái khác, không còn là cảm xúc mà gắn liền với trách nhiệm. Bất cứ quyết định nào đưa ra cũng phải nghĩ tới lập trường của bạn đời, không tự ý thực hiện", anh nói. Cô dâu - chú rể không thực hiện được màn bay khinh khí cầu như dự định vì thời tiết xấu. Ảnh: Cam Studio

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh có khả năng đọc rap và nhảy hip hop ấn tượng. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...

Hà Lê hát trong đám cưới Hà Lê hát "What’s Make You Beautiful" cùng OPlus. Video: Hà Thu Vợ anh sinh năm 1997, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Họ quen nhau từ 10 năm trước khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo. Sau đó, Gia Linh theo học nhảy với anh, nhưng lúc này cô mới 14 tuổi. Họ yêu nhau khi cô bước sang tuổi 19, cả hai giữ kín mối quan hệ trước công chúng từ đó tới nay. Vợ chồng Khánh Thi (đứng bên trái) và vợ chồng nghệ sĩ Thanh Lam (ngồi, bên phải) dự đám cưới của ca sĩ Hà Lê (đội mũ) và vợ (váy hồng). Ảnh: Khánh Thi

Hoàng Dung