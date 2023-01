Ca sĩ Hà Lê sắp cưới biên đạo Gia Linh - kém anh 13 tuổi - sau sáu năm hẹn hò, vào đầu tháng 2.

Nghệ sĩ cho biết anh và vợ sắp cưới sống chung hơn một năm tại Hà Nội, trước khi quyết định kết hôn. "Sáu năm hẹn hò, chúng tôi cùng trải qua những mâu thuẫn, học cách chấp nhận lẫn nhau. Tôi nghĩ cuộc sống của cả hai nên bước sang một trang mới", anh nói.

Cặp nghệ sĩ đến Hà Giang thực hiện bộ ảnh cưới hồi đầu tháng 1. Hôm 28/1, họ cũng làm lễ gia tiên ra mắt gia đình hai bên tại Hà Nội.

Ca sĩ và vợ - biên đạo Gia Linh - kém anh 13 tuổi - chụp ảnh cưới ở Hà Giang. Ảnh: Lukas Phạm

Theo Hà Lê, anh vốn trầm tính, dĩ hòa vi quý, xuề xòa, còn vợ là người sôi nổi, bộc trực, thẳng thắn, ngăn nắp, có nhiều nét giống với mẹ của anh. Cả hai học được từ nhau và tôn trọng người kia. Còn trong mắt Gia Linh, dù chồng lớn hơn 13 tuổi, anh mãi chỉ là "một cậu nhóc".

Cả hai cùng có sở thích du lịch, cùng nhau đi nhiều tỉnh trong nước cũng như các nơi trên thế giới. Năm ngoái, họ đến đảo Nami (Hàn Quốc).

Gia Linh sinh năm 1997, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Họ quen nhau từ 10 năm trước khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo. Sau đó, Gia Linh theo học nhảy với anh, nhưng lúc này cô mới 14 tuổi. Họ yêu nhau khi cô bước sang tuổi 19, cả hai giữ kín mối quan hệ trước công chúng từ đó tới nay.

Ca sĩ tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh có khả năng đọc rap và nhảy hip hop ấn tượng. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...

Hà Lê hát "Ở trọ" Hà lê hát "Ở trọ" (Trịnh Công Sơn). Video: Mai Nhật

Tâm Giao