Hà Lê: 'Tôi luôn nhường nhịn vợ'

Dịp chuẩn bị hôn lễ vào ngày 5/2, nam ca sĩ nói về việc chuẩn bị tiệc cũng như quyết định gắn bó Gia Linh, sau sáu năm hẹn hò.

- Cảm xúc của anh thế nào khi ngày trọng đại kề cận?

- Ở tuổi gần 40 tôi mới cưới vợ nên không tránh được sự hồi hộp. Chúng tôi chuẩn bị cho đám cưới ba, bốn tháng nay. Cả hai phân công rõ ràng từ việc lên ý tưởng, chụp ảnh cưới, lo phương tiện đi lại, chỗ ở cho khách mời phương xa. Chúng tôi hoạt động trong showbiz, có mối quan hệ rộng rãi nhưng tiếc không thể mời hết, chỉ khoảng 500 người quen, thân thiết hai bên.

Gia Linh lo phần khách mời còn tôi lo phần tiệc, lên ý tưởng về các tiết mục. Vợ muốn có một đám cưới lãng mạn nên tôi cố gắng hết sức để khiến cô ấy là người hạnh phúc nhất ngày hôm ấy. Buổi tiệc sẽ diễn ra trên bãi cỏ của một khu resort. Cô dâu sẽ đáp khinh khí cầu xuống nơi làm lễ - màn xuất hiện mà tôi và người thân mong đợi diễn ra suôn sẻ.

- Anh gặp áp lực nào trước thềm đám cưới?

- Tôi với Gia Linh cứ nói vui với nhau: "Đám cưới chỉ nên làm một lần trong đời" vì quá mệt và áp lực khi chuẩn bị. Nếu đôi uyên ương không đồng quan điểm hay thống nhất từ đầu sẽ dễ xảy ra tranh cãi. Chúng tôi được gia đình, người quen hỗ trợ nhiều nhưng vẫn có những lúc lo lắng và bất đồng trong khâu tổ chức. Gia Linh muốn êkíp hỗ trợ đi cùng cô dâu, chú rể để mọi người được chăm sóc kỹ càng về nơi ngủ nghỉ cũng như không phải chờ đợi quá lâu. Còn tôi lại muốn cùng vợ đi riêng, đến nơi tổ chức tiệc sớm hơn, có thể xử lý những tình huống bất ngờ. Trước ý kiến này của tôi, Gia Linh im lặng nhưng tôi biết cố ấy không hài lòng (cười).

Thật ra, không chỉ đám cưới lần này, trong cuộc sống chúng tôi cũng không tránh được mâu thuẫn do cá tính, tuổi tác cách biệt. Có lần chúng tôi cãi nhau ngay trước mặt bạn bè do không kiềm chế được cảm xúc. Lúc ấy, cả hai sống xa nhau khi Gia Linh từ Hà Nội vào TP HCM tham gia một cuộc thi nhảy. Việc yêu xa khiến chúng tôi có những hiểu lầm và khi gặp nhau bộc phát cảm xúc. Sau lần đó, hai bên ngồi lại nói hết mọi suy nghĩ và hiểu nhau hơn.

- Anh chị làm sao dung hòa được sự khác biệt?

- Tính cách của tôi điềm tĩnh, xuề xòa còn Gia Linh lại nóng tính, ngăn nắp. Tôi luôn nhường nhịn vợ. Mỗi lần xảy ra bất đồng, tôi thường chủ động bắt chuyện với cô ấy để phân tích đúng sai, có những lúc phải lùi bước để mọi chuyện êm đẹp. Tôi lớn hơn cô ấy nhiều tuổi, trải qua sự đời nhiều hơn cũng là một chuyện tốt.

Quen nhau được một tháng, cả hai đưa nhau về giới thiệu với gia đình hai bên. Bố vợ từng e ngại việc tôi cách biệt tuổi quá nhiều so với Gia Linh. Tuy nhiên, trong sáu năm qua, tôi đã chứng minh tuổi tác không còn là vấn đề, chỉ cần thông hiểu nhau.

- Kim chỉ nam của vợ chồng anh khi bước vào hôn nhân?

- Chúng tôi luôn trân quý và tôn trọng nhau. Khi là vợ chồng, tình cảm sẽ chuyển sang một trạng thái khác, không còn là cảm xúc mà gắn liền với trách nhiệm. Bất cứ quyết định nào đưa ra cũng phải nghĩ tới lập trường của bạn đời, không tự ý thực hiện.

Chúng tôi muốn sau đám cưới là có em bé luôn. Nếu được ơn trên thương, vợ tôi mang thai đôi càng tốt (cười). Tôi thích nhà đông con, sum vầy, rộn rã tiếng cười. Gia đình hai bên cũng mong đợi có cháu bồng bế.

- Sau đám cưới, kế hoạch công việc của vợ chồng anh ra sao?

- Bên cạnh việc vun vén tổ ấm nhỏ, tôi cũng tập trung cho các công việc cá nhân. Đó là chuẩn bị ra album các ca khúc về gia đình mà tôi thực hiện như một sản phẩm ghi dấu chặng đường mới của bản thân và tặng bạn đời. Gia Linh cũng tiếp tục công việc biên đạo và các dự án của cô ấy. Vợ chồng cùng hoạt động trong lĩnh vực giải trí nên dễ dàng hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm PB Nation cùng Phúc Bồ. Anh có khả năng đọc rap và nhảy hip hop ấn tượng. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của Đại học Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê với âm nhạc. Thời gian du học, Hà Lê tiếp xúc nhiều với văn hóa hip hop. Trước khi trở thành ca sĩ, anh thành công với vai trò vũ công, từng tổ chức nhiều cuộc thi nhảy, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance. Năm 2018, anh ra mắt dự án Trịnh Contemporary, gây chú ý khi làm mới loạt tình khúc kinh điển như Ở trọ, Biển nhớ, Diễm xưa, Nhớ mùa thu Hà Nội...

Vợ anh sinh năm 1997, hiện làm biên đạo và có nhóm nhảy riêng. Họ quen nhau từ 10 năm trước khi Gia Linh tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy có Hà Lê làm biên đạo và giám khảo. Sau đó, Gia Linh theo học nhảy với anh, nhưng lúc này cô mới 14 tuổi. Họ yêu nhau khi cô bước sang tuổi 19, cả hai giữ kín mối quan hệ trước công chúng từ đó tới nay.