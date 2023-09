Vợ chồng Dương Mỹ Linh cùng sao dự tiệc ở California

Đỗ Mạnh Cường diện các thiết kế của những nhà mốt anh yêu thích, gồm áo khoác Comme Des Garçons, quần và giày của Rick Owens, túi da đan của Bottega Veneta, mũ Louis Vuitton và kính Balenciaga. Bên anh, ca sĩ Bích Tuyền (phải) diện đầm trắng cùng đôi giày pha lê Jimmy Choo.

Nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập Sixdo ở New York Fashion Week hôm 10/9. Anh dự định mở màn Los Angeles Fashion Show ngày 27/9 nhưng phải hủy do không kịp vận chuyển đồ từ Việt Nam sang. Đỗ Mạnh Cường cho biết kinh phí cho toàn bộ hoạt động trong ba tuần qua tại Mỹ cao gấp vài lần so với một show diễn thông thường ở trong nước. Anh và bạn đồng hành Phạm Huy Cận vui mừng khi bộ sưu tập được Vogue đăng tải. Sau buổi tiệc, cả êkíp về Việt Nam ngày 29/9.