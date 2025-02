Vợ chồng David Beckham dự tiệc tối của Vua Charles III

AnhVictoria và David Beckham gây chú ý khi ăn mặc đồng điệu dự tiệc tối tại biệt thự Highgrove House của Vua Charles III.

Theo People, bữa tiệc kỷ niệm quan hệ Anh và Italy, do The King's Foundation's - tổ chức từ thiện về giáo dục của Vua Charles III - tổ chức hôm 7/2. Trong một bài đăng trên Instagram, Victoria cho biết trang phục lấy cảm hứng từ đám cưới của cặp sao, với chiếc váy trắng dài cho cô và bộ tuxedo thắt nơ cổ cho David.

Vợ chồng David Beckham dự tiệc của Vua Charles III, hôm 7/2. Ảnh: Instagram David Beckham

Bức ảnh nhận về một triệu lượt thích trên trang cá nhân của hai vợ chồng, gần 3.500 bình luận. Một khán giả viết: "Định nghĩa của sự thanh lịch và đẳng cấp", người khác bình luận: "Ôi trời, các bạn trông thật tuyệt quá". Nhiều trang tin nhận xét David lịch lãm trong bộ tuxedo, còn Victoria toát lên nét dịu dàng, sang trọng.

Trong sự kiện, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla gặp gỡ sinh viên cùng đại diện các phong trào Slow Food (quảng bá và khuyến khích thực phẩm địa phương và cách thức nấu ăn truyền thống), Slow Fashion (ủng hộ quần áo được sản xuất theo hướng tôn trọng con người, môi trường và động vật). Ngoài vợ chồng Becks, khách mời trong bữa tiệc gồm minh tinh Helen Mirren, diễn viên Stanley Tucci, nhà thiết kế Donatella Versace và các nhà ngoại giao từ Anh và Italy.

Vua Charles III (trái) trò chuyện với David và Victoria Beckham, hôm 7/2. Ảnh: Instagram David Beckham

Cựu tiền vệ có mối quan hệ thân thiết với hoàng gia, giữ vị trí đại sứ quỹ từ thiện The King's Foundation từ năm ngoái. Gia đình Becks từng có mặt tại đám cưới của Thái tử William và Hoàng tử Harry. Cặp sao còn nhận các danh hiệu danh giá từ hoàng gia. Tháng 6/2003, Beckham được trao huy chương OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) vì những cống hiến cho ngành bóng đá. Năm 2017, Victoria nhận vinh dự tương tự vì các đóng góp cho nền thời trang.

Tháng 5/2024, cựu tiền vệ gặp nhà vua ở Highgrove Gardens, Gloucestershire (Anh) để trao đổi về một số chương trình giáo dục, hội thảo. Anh cũng chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong - một trong sở thích của anh - với hoàng hậu Camilla và vương phi xứ Wales Kate Middleton. Cuối năm ngoái, vợ chồng Becks gây chú ý ở lần đầu dự quốc yến, cùng Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla và Thái tử William đón quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani và vợ - Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani - dịp thăm Vương quốc Anh.

David Beckham, 50 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Beckham là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Anh từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của thời trang.

David Beckham lấy mật ong David Beckham lấy mật ong ở trang trại của gia đình. Video: Instagram David Beckham

Vợ chồng Becks lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Khi đó David là cầu thủ trẻ, ít được ra sân, Victoria đã nổi danh với nhóm Spice Girls. Sau 25 năm kết hôn, cặp sao có bốn con Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau. Beck-Vic được đánh giá là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí.

Quế Chi (theo People)