Vợ chồng Beckham lần đầu dự quốc yến

AnhNhà thiết kế Victoria Beckham và chồng - cựu danh thủ David Beckham - dự tiệc đón quốc vương Qatar cùng Hoàng gia tại cung điện Buckingham, hôm 3/12.

Theo Daily Mail, vợ chồng Beckham gây chú ý khi có mặt trong danh sách 170 khách mời cùng Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla và Thái tử William đón quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani và vợ - Sheikha Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani - dịp thăm Vương quốc Anh. Quốc yến do Vua Charles tổ chức tại phòng khiêu vũ của cung điện Buckingham.

David Beckham, 49 tuổi, và vợ - Victoria Beckham, 50 tuổi - tại quốc yến. Ảnh: PA Wire

Nhiều trang tin nhận xét David bảnh bao trong bộ tuxedo cùng kiểu tóc vuốt ngược, còn Victoria thanh lịch với đầm đen thuộc thương hiệu thời trang của cô.

Daily Mail cho rằng David Beckham được mời do từng là đại sứ World Cup khi Qatar đăng cai năm 2022. Tại yến tiệc, vợ chồng Beckham không ngồi cạnh nhau, theo sắp xếp của ban tổ chức. David ngồi giữa Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch và Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá PSG Nasser Al-Khelaifi. Victoria dùng bữa cạnh Lord Levy - cựu giám đốc điều hành nhóm công ty âm nhạc độc lập - và Lord Darzi - người nhận tước hiệu Hiệp sĩ vì những đóng góp cho nền y học.

Vợ chồng Beckham dự quốc yến Victoria Beckham nắm tay chồng trên đường tham dự yến tiệc. Video: Daily Mail

Theo Marie Claire, David Beckham có mối quan hệ thân thiết với hoàng thất, nhiều lần gặp Vua Charles và Thái tử William. Gia đình Becks từng có mặt tại đám cưới của Thái tử William và Hoàng tử Harry. Cặp sao còn nhận các danh hiệu danh giá từ hoàng gia. Tháng 6/2003, Beckham được trao huy chương OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) vì những cống hiến cho ngành bóng đá. Năm 2017, Victoria nhận vinh dự tương tự vì các đóng góp cho nền thời trang.

Tháng 5, cựu tiền vệ gặp nhà vua ở Highgrove Gardens, Gloucestershire (Anh) để trao đổi về một số chương trình giáo dục, hội thảo. Anh cũng chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong - một trong sở thích của anh - với hoàng hậu Camilla và vương phi xứ Wales Kate Middleton. Đầu tháng 6, David Beckham trở thành đại sứ quỹ từ thiện The King's Foundation do nhà vua sáng lập.

Vợ chồng David Beckham lần đầu gặp nhau trong một bữa tiệc sau trận đấu của đội Manchester United năm 1997. Khi đó David đang làm cầu thủ trẻ, ít được ra sân, Victoria đã nổi danh với nhóm Spice Girls. Sau 25 năm kết hôn, cặp sao có bốn con: Brooklyn, Romeo, Cruz, và Harper. Gia đình được khán giả yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau. Beck-Vic được đánh giá là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí.

Phương Thảo (theo Daily Mail)