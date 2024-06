David Beckham là đại sứ quỹ từ thiện của Vua Charles III

Cựu cầu thủ David Beckham là đại sứ The King's Foundation do nhà vua sáng lập, khuyến khích mọi người thực hành lối sống bền vững.

Hôm 1/6, đại diện tổ chức từ thiện thông báo Beckham đã ký hợp đồng làm đại sứ. Trên People, cầu thủ cho biết: "Tôi luôn mong muốn giúp đỡ những người trẻ mở rộng tầm nhìn, tiếp cận nhiều hơn với thiên nhiên. Tôi cũng đang tìm hiểu thêm về các kỹ năng ở vùng nông thôn, vốn là tâm điểm hoạt động của tổ chức".

David Beckham (phải) gặp gỡ Vua Charles III hồi tháng 5. Ảnh: Courtney Louise

The King's Foundation thành lập năm 1986, mang mục tiêu giảng dạy và xây dựng những thiết kế kiến trúc đô thị bền vững, đặt con người và cộng đồng làm trung tâm của quá trình thiết kế. Quỹ có hơn 8.000 người tham gia thiết kế và phục hồi nhiều công trình, như khuôn viên đại học, thị trấn, các tòa nhà, trong đó có Bệnh viện nhi Alder Hey, mở cửa vào năm 2015. Các dự án đã tạo ra hàng nghìn việc làm cho người ở Anh. Tổ chức từ thiện còn cung cấp các khóa học cho khoảng 15.000 sinh viên, cùng với các chương trình sức khỏe và phúc lợi cho 2.000 người hàng năm.

Beckham có mối quan hệ thân thiết với Hoàng gia Anh, nhiều lần gặp nhà vua để thảo luận về khả năng làm đại sứ cho quỹ từ thiện. Hồi tháng 5, cựu tiền vệ đến gặp quốc vương ở Highgrove Gardens, Gloucestershire (Anh). Trong chuyến đi, Beckham có dịp tìm hiểu về tổ chức và theo dõi một số chương trình giáo dục, hội thảo. Đồng thời, anh còn chia sẻ kinh nghiệm nuôi ong của mình với hoàng hậu Camilla và vương phi xứ Wales Kate Middleton.

David Beckham lấy mật ong David Beckham lấy mật ong ở trang trại của anh. Video: Instagram David Beckham

Tháng 12/2022, anh góp mặt trong lễ trao giải Earthshot Prize, giải thưởng được trao cho những người có đóng góp tích cực cho môi trường mỗi năm, do thái tử William thành lập.

Cựu tiền vệ cũng từng làm đại sứ Invictus Games - đại hội thể thao dành cho nam nữ quân nhân bị thương và cựu chiến binh do Harry thành lập năm 2014. Tuy nhiên, theo Daily Mail, Beckham cắt đứt quan hệ với vợ chồng Harry vào năm 2020.

Tháng 6/2003, Beckham được trao huy chương OBE (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) vì những cống hiến cho bóng đá. Năm 2017, vợ anh là Victoria được nhận vinh dự tương tự vì những đóng góp cho ngành thời trang. Gia đình Becks từng tham dự đám cưới của thái tử William và Harry.

Vua Charles III (trái) bắt tay Becks trong một sự kiện. Ảnh: PA

David Beckham, 49 tuổi, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Beckham là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013, ở tuổi 38. Anh từng đóng vai khách mời trong nhiều phim như Goal, The Man from U.N.C.L.E., King Arthur: Legend of the Sword, Deadpool 2. Ngoài ra, Beckham được xem là biểu tượng nam tính, lịch lãm của thời trang.

Kết hôn năm 1999, Beck-Vic được xem là một trong những cặp hạnh phúc bậc nhất làng giải trí. Họ kỷ niệm 24 năm cưới hồi đầu tháng 7/2023. Gia đình được yêu thích vì thường chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội.

