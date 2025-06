Brooklyn Beckham - cậu cả 'phớt lờ' gia đình

Brooklyn - con của David và Victoria Beckham - không còn thể hiện tình cảm với bố mẹ trên mạng xã hội, dành nhiều lời ngọt ngào cho vợ.

Cuối tuần qua, truyền thông quốc tế quan tâm động thái của nhà Beckham sau khi cựu danh thủ nhận tước hiệu Hiệp sĩ từ Hoàng gia Anh ngày 13/6. Phần lớn người hâm mộ muốn biết phản ứng của Brooklyn, 26 tuổi, trong bối cảnh anh vướng tin bất hòa với gia đình, thắc mắc liệu anh có chúc mừng bố hay không.

Brooklyn Beckham (trái) và bố mẹ dự sự kiện năm 2019. Ảnh: WireImage

Nguồn tin của Page Six cho biết Brooklyn và vợ - diễn viên Nicola Peltz, 30 tuổi - không biết chuyện bố được phong tước đến khi báo chí đưa tin. "Brooklyn rất vui vì anh biết vinh dự này rất quan trọng với bố, nhưng họ không nói chuyện với nhau và chẳng có người nào chủ động liên hệ", nguồn tin cho biết.

Ngoại trừ con cả, các thành viên khác đều công khai chia vui cùng David, cũng như hưởng ứng Ngày của Bố hôm 15/6. Nhà thiết kế thời trang Victoria đăng loạt ảnh hồi nhỏ của các con và hình gia đình khi còn hòa thuận trên Instagram Story. David chia sẻ lại nội dung của vợ, bổ sung hình của bốn con kèm lời bày tỏ tình cảm. Hai con trai khác là Romeo, 22 tuổi, và Cruz, 20 tuổi, cũng đăng ảnh chụp cùng bố.

David Beckham đăng ảnh cùng ba con trai kèm chú thích: "Yêu các con. Bố vẫn làm mấy chuyện các ông bố thường làm". Từ trái qua: Cruz, Brooklyn, David và Romeo. Ảnh: Instagram/ David Beckham

Dù Brooklyn không đăng bài về gia đình, trang cá nhân của anh vẫn cập nhật thông tin xoay quanh vợ và thương hiệu xốt ớt do anh thành lập. Anh ngừng nhắc những người ruột thịt từ Giáng sinh 2024 - cột mốc được cho bắt đầu mâu thuẫn giữa các thành viên. Hơn sáu tháng qua, vợ chồng Brooklyn không dự sự kiện chung với mọi người. Họ cũng vắng mặt trong chuỗi tiệc mừng tuổi 50 của David ở Mỹ và Anh hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Thay vào đó, cậu cả nhà Beckham dành nhiều thời gian cho vợ và người nhà của cô, thường đăng ảnh đi chơi cùng nhau. Hôm 16/5, một số fan tỏ ra bất bình khi thấy anh viết bài tưởng nhớ bà quá cố của Nicola, nhưng bỏ qua sinh nhật của bố mẹ. Vài ngày sau, anh tuyên bố "luôn chọn vợ" bên dưới video chở Nicola bằng môtô. Người hâm mộ khuyên Brooklyn rằng "tình yêu đích thực sẽ không bắt anh lựa chọn giữa gia đình và người yêu", đồng thời nhắc anh nhớ ý nghĩa của tình thân.

Đầu tháng 6, Brooklyn tiếp tục khiến fan chắc chắn anh đứng về phía vợ thay vì bố mẹ. Trên tạp chí Glamour, anh khoe hình xăm mới gần như che phủ dòng chữ "mama's boy (con trai của mẹ)" từng có năm 18 tuổi. Tác phẩm mới mô phỏng bó hoa mà Nicole cầm trong đám cưới năm 2022.

Brooklyn Beckham lái môtô chở vợ Nicola Brooklyn Beckham chở Nicola trên xe môtô, bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân hôm 25/5. Video: Instagram/ Brooklyn Beckham

Đến nay chưa rõ nguyên nhân nhà Beckham "rạn nứt". Một số nguồn tin cho rằng Brooklyn không thoải mái khi em trai Romeo hẹn hò DJ Turnbull - người bị đồn là bạn gái cũ của anh, không muốn gặp cô trong các buổi tụ họp của gia đình. Tuy nhiên, Cruz phủ nhận chuyện anh cả và Turnbull từng yêu thông qua bình luận trên Instagram. Hôm 4/6, báo chí Mỹ xác nhận Romeo và Turnbull chia tay sau bảy tháng bên nhau, không liên quan những bất đồng gần đây.

Đầu tháng 5, trang TMZ cho biết mâu thuẫn xảy ra do Nicola Peltz muốn bảo vệ chồng khỏi cách đối xử "độc hại" của ông bà Becks, không thích thói ích kỷ và "hay thể hiện" của bố mẹ chồng. Theo đó, Nicola không chấp nhận việc Victoria nghĩ bị con dâu "cướp con trai". Mẹ chồng nàng dâu vướng tin không hòa hợp trong nhiều năm, bắt nguồn từ việc cô không mặc váy cưới của hãng Victoria Beckham. Vài trang báo cho biết nhà thiết kế phá hỏng điệu nhảy trong lễ cưới của hai con.

Ngoài ra, Nicola được cho không thích David Beckham gọi điện thoại cho Brooklyn để quát mắng, có khi kéo dài một giờ đồng hồ. Theo TMZ, Nicola và Brooklyn "sẵn sàng thảo luận về vụ ồn ào diễn ra nhiều tháng qua" nhưng David và Victoria không muốn con dâu cùng trò chuyện. Nguồn tin giải thích do Nicola luôn cãi họ và bênh vực chồng.

Hiện đại diện của Vic-Beck, Brooklyn-Nicola chưa phản hồi các trang tin.

Brooklyn Beckham sinh năm 1999 tại Anh, là một trong những nepo baby (tương tự khái niệm "con ông cháu cha") nổi tiếng, luôn được bố mẹ ủng hộ theo đuổi đam mê. Anh từng làm nhiều nghề như người mẫu, barista, nhiếp ảnh gia, hợp tác một công ty để mở nhà hàng thời vụ, mở show nấu ăn nhưng không tạo dấu ấn. Anh thậm chí bị nói "dựa hơi bố mẹ", không đủ tài năng. Lúc nhỏ, Brooklyn dự định nối nghiệp bố, dành nhiều năm huấn luyện cùng đội bóng nhưng từ bỏ sân cỏ năm 15 tuổi.

Sau khi kết hôn, anh sống và làm việc tại Los Angeles, hiện tập trung kinh doanh. Năm 2023, Brooklyn và doanh nhân Pablo Rivera, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ uống, thành lập thương hiệu rượu. Tháng 9/2024, Brooklyn ra mắt hãng xốt ớt Cloud23. David và Victoria Beckham bày tỏ tự hào về con trai trên trang cá nhân, cùng Romeo tham dự buổi quảng bá thương hiệu tại Anh tháng 10 cùng năm. Trên Glamour tháng 6, anh nói số 23 đại diện cho ngày vợ chồng đính hôn và tuổi của anh khi đó.

Từ trái qua: Romeo, Brooklyn, Victoria, Nicola, anh trai của Nicola - William Peltz - và David Beckham chụp hình tại khu vực trưng bày sản phẩm ở Anh tháng 10/2024. Ảnh:Instagram/ Victoria Beckham

Nicola Peltz sinh năm 1995 tại Mỹ, đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014). Người đẹp được tạp chí Us chọn vào nhóm Những ngôi sao mặc đẹp nhất năm 2022.

Cô và Brooklyn gặp nhau lần đầu tại Coachella 2017, bắt đầu đi chơi cùng nhau dịp Halloween năm 2019. Lễ cưới của họ diễn ra hồi tháng 4/2022 với kinh phí gần bốn triệu USD.

Phương Thảo (theo The Standard, TMZ, Page Six)