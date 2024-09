VNVC tiêm hơn 30.000 mũi vaccine sởi cho trẻ em từ đầu tháng 9

15 ngày đầu tháng 9, 39 trung tâm VNVC tại TP HCM tiêm hơn 30.000 mũi vaccine sởi cho trẻ em từ 9 tháng tuổi, tăng hơn 300% so với cùng kỳ tháng trước.

Bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết như trên, nói thêm loại vaccine được lựa chọn nhiều nhất là mũi phối hợp phòng sởi - quai bị - rubella.

Bác sĩ giải thích bối cảnh dịch bệnh tại TP HCM khiến nhiều gia đình muốn tiêm phòng sởi cho con càng sớm càng tốt, để kịp thời bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ khi tới trường.

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, lây truyền khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc thở. Tốc độ lây lan nhanh hơn Covid và cúm. Bệnh ảnh hưởng chủ yếu trên trẻ nhỏ, có thể biến chứng nghiêm trọng, gây tử vong.

Trước đó, giới chức TP HCM đã công bố dịch sởi và kêu gọi phụ huynh nhanh chóng tiêm vaccine cho trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ hai mũi. Thành phố khởi động chiến dịch tiêm chủng từ ngày 31/8. Tuy nhiên, Sở Y tế TP HCM đánh giá tiến độ tiêm vaccine chậm, mong muốn tăng tốc độ tiêm để kịp thời đẩy lùi dịch bệnh.

Phụ huynh huyện vùng ven TP HCM đưa con đến tiêm vaccine sởi miễn phí tại VNVC Phong Phú (huyện Bình Chánh) sáng 16/9. Ảnh: Công Nhân

Chung tay cùng TP HCM phòng, chống dịch sởi, từ 16/9, VNVC huy động gần 2.000 điều dưỡng, bác sĩ và nhân viên y tế hỗ trợ tiêm vaccine miễn phí cho trẻ em, chú trọng tiêm chủng an toàn, hiệu quả cao. Đối tượng chủng ngừa là nhóm 1-10 tuổi, chưa tiêm vaccine sởi hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng.

Hoạt động tiêm chủng diễn ra tại 39 trung tâm VNVC tại TP HCM, sẵn sàng các điều kiện triển khai tiêm lưu động. Thông tin tiêm chủng của trẻ sẽ được lưu trữ trên Hệ thống Thông tin Tiêm chủng Quốc gia (Bộ Y tế) và ứng dụng điện thoại về tiêm chủng của VNVC như khách hàng thông thường tại VNVC.

VNVC tiêm chủng tất cả ngày trong tuần, bao gồm thứ 7, chủ nhật. Bên cạnh đó, đơn vị cam kết sẵn sàng hỗ trợ cơ sở vật chất, vật tư y tế, điều động đội ngũ tham gia cùng thành phố phòng chống dịch sởi khi cần thiết.

Chiến dịch sử dụng vaccine phòng sởi - rubella (MRVAC) do Việt Nam sản xuất. Nguồn cấp vaccine từ ngân sách của thành phố và Bộ Y tế. Trong hoạt động tiêm chủng, VNVC ưu tiên tiêu chí "an toàn", chú trọng khâu bảo quản, vận chuyển vaccine. Lý do, vaccine bảo quản không an toàn có thể hỏng, lãng phí hoặc không tạo hiệu quả bảo vệ, ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ.

Hệ thống tiêm chủng VNVC có hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP và dây chuyền bảo quản vaccine an toàn. Ảnh: Gia Nghi

Về phương án vận chuyển, bảo quản, bà Ngô Thị Tuyết Sương, Giám đốc Chất lượng Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết xe lạnh chuyên dụng vận chuyển vaccine của đơn vị sẽ đến trung tâm y tế quận huyện để nhận cấp phát vaccine sởi. Đội ngũ quản lý chất lượng, logistic kiểm soát chặt nhiệt độ, điều kiện bảo quản từ thời điểm bàn giao, trong hành trình vận chuyển và tới kho lạnh chuyên dụng của VNVC.

100% bác sĩ, điều dưỡng của VNVC có chứng chỉ an toàn, kỹ năng khám sàng lọc, tiêm chủng và xử trí cấp cứu bài bản. Tất cả các trung tâm đều có phòng xử trí phản ứng sau tiêm, đầy đủ thuốc cấp cứu và phương tiện y khoa hiện đại như hộp chống sốc, bình oxy.

Bên cạnh hỗ trợ chiến dịch tiêm phòng sởi và tăng cường chủng ngừa vaccine dịch vụ, VNVC nỗ lực cung ứng đầy đủ các loại vaccine trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, mưa lũ.

Gia Nghi