VNVC khai trương trung tâm tiêm chủng thứ hai ở Nghệ An

VNVC Hoàng Mai, Nghệ An vừa khai trương sáng nay (26/1) với đủ loại vaccine phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Người dân thị xã Hoàng Mai đưa trẻ đến tiêm vaccine, kịp bảo vệ trước Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Mai Mai

VNVC Hoàng Mai là trung tâm tiêm chủng cao cấp thứ hai tại Nghệ An của Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC, nằm trên trục đường quốc lộ 1A, chạy dọc trung tâm thị xã Hoàng Mai. Trung tâm có diện tích gần 1.000m2, với 20 phòng khám và tiêm, có khả năng phục vụ 1.000 lượt khách mỗi ngày.

Ông Trần Mai Tú, Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai cho biết, trong buổi sáng khai trương, trung tâm đón hơn 300 khách hàng gồm trẻ em và người lớn đến tiêm vaccine 6 trong 1, vaccine phòng tiêu chảy cấp do Rotavirus, cúm mùa; vaccine thủy đậu; đặc biệt là các loại vaccine có tăng cường miễn dịch chéo giảm nguy cơ đồng nhiễm, biến chứng và tử vong gây ra do Covid-19 như vaccine ho gà - bạch hầu - uốn ván, vaccine phòng viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn.

Anh Trần Đình Thạnh (35 tuổi, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết con trai 2,5 tuổi bỏ lỡ mũi tiêm thứ 4 của vaccine 6 trong 1 (ngừa các bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván – bại liệt – viêm gan B - viêm phổi, viêm màng não do HIB) do Covid-19 bùng phát mạnh vào tháng 6/2021. Lo sợ dịch bệnh, anh cũng rất e ngại đến những nơi tiêm chủng có không gian chật hẹp, phải chờ đợi lâu. Vì thế, VNVC Hoàng Mai khai trương là một tin vui với gia đình anh.

Đưa con gái 4 tuổi đến VNVC Hoàng Mai tiêm chủng, chị Lê Nga (38 tuổi, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho hay: "Trước đây, muốn tiêm phòng hai vợ chồng phải xin nghỉ làm để đưa con lên thành phố, nay Hoàng Mai đã có trung tâm VNVC nên tôi đã mua gói vaccine trả góp 0% lãi suất trong 6 tháng, tiện lợi".

VNVC Hoàng Mai cung cấp vaccine phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Mai Mai

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho hay khai trương ngay ngày cận tết Nguyên đán, VNVC Hoàng Mai mong muốn mang vaccine về sớm, giúp người dân được tiêm chủng gần nhà, nhất là trong bối cảnh Nghệ An từng xuất hiện của 2 bệnh dịch nguy hiểm bạch hầu và viêm màng não, chỉ cách nhau vài tháng ngay trong năm 2021.

"Điều này báo động khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng vẫn còn tồn tại, do người dân lãng quên tiêm vaccine trong nhiều năm. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy khả năng lớn các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vốn được bảo vệ bằng vaccine có thể quay trở lại. Mùa đông - xuân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, thời tiết thay đổi, lượng người du xuân đông, giao lưu tiếp xúc thường xuyên... là những yếu tố tăng nguy cơ bệnh truyền nhiễm bùng phát và lan rộng trong dân cư", BS Chính cho biết.

Bên cạnh đó, theo BS Chính, sự xuất hiện của biến chủng Omicron tại Việt Nam cho thấy khả năng đồng mắc nhiều bệnh truyền nhiễm với Covid-19 là rất cao, gây suy yếu hệ miễn dịch và biến chứng nguy hiểm... Vì thế, vaccine được khuyến cáo là biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu để tránh diễn tiến xấu hơn khi đồng mắc các bệnh truyền nhiễm với Covid-19.

VNVC Hoàng Mai được đầu tư cơ sở khang trang, phòng chờ rộng rãi, phòng khám, khu vui chơi cho trẻ em, phòng chờ sau tiêm, phòng pha sữa, phòng cho bé bú và phòng thay tã cho bé... cùng nhiều tiện ích như wifi, nước uống, khăn giấy ướt, tã bỉm... Trung tâm làm việc xuyên trưa không nghỉ, từ 7h30 đến 17h hàng ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật, ngày lễ.

Đây là trung tâm tiêm chủng thứ 59 của Hệ thống tiêm chủng VNVC, cung cấp đầy đủ các loại vaccine phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như : vaccine Gardasil ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh do virus HPV, vaccine ngừa viêm phổi do phế cầu (Prevenar 13), vaccine cúm tứ giá thế hệ mới... (xem thêm tại đây).

Trong sáng khai trương (26/1), VNVC Hoàng Mai đón hơn 300 khách hàng gồm trẻ em và người lớn đến tiêm vaccine. Ảnh: Mai Mai

VNVC Hoàng Mai sở hữu hệ thống dây chuyền bảo quản vaccine đạt chuẩn GSP. Toàn bộ vaccine được bảo quản với nhiệt độ 2-8 độ C, vận chuyển bằng các xe lạnh và thiết bị chuyên dụng. Mỗi khách hàng được cấp một mã số định danh giúp dễ dàng lưu thông tin và tra cứu lịch sử tiêm chủng, theo dõi lịch sử tiêm, nhắc lịch tiêm tự động.

Nhân dịp khai trương, từ 26/1 - 28/2/2022, VNVC Hoàng Mai ưu đãi 5% cho khách hàng khi mua gói vaccine cho trẻ em, trẻ tiền học đường, tuổi vị thành niên, người trưởng thành, phụ nữ chuẩn bị mang thai; cùng nhiều phần quà như quạt nhựa, túi giữ nhiệt, balo...

Anh Ngọc