VnExpress Runners Of The Year trở lại, cho phép tự đề cử

Runners Of The Year mùa hai khởi động từ 1/10, bổ sung nhiều hạng mục mới và mở cổng tự đề cử cho các cá nhân, CLB và KOL.

Giải thưởng Runners Of The Year (ROTY) mùa hai do VnExpress tổ chức, khởi động từ ngày 1/10 và kéo dài đến lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026 tại Hà Nội. Chương trình nhằm vinh danh cá nhân, tập thể và sản phẩm có đóng góp nổi bật cho phong trào chạy bộ Việt Nam trong năm qua.

Hoàng Nguyên Thanh phát biểu sau khi nhận giải VĐV chuyên nghiệp nam xuất sắc trong lễ trao giải Runners of the Year 2024 tại Hà Nội. Ảnh: Hiếu Lương

Điểm đặc biệt của ROTY năm nay là cho phép runner tự đề cử. Cơ chế này cho phép mọi runner đều có quyền đăng ký cho một hoặc nhiều hạng mục, nhằm tăng tính công bằng và hướng tới cộng đồng nhiều hơn. Mỗi lần đề cử, runner có thể nêu vắn tắt lý do đánh giá bản thân phù hợp với tiêu chí của hạng mục. Ban giám khảo sau đó sẽ thẩm định lại và quyết định liệu runner có xứng đáng được đưa vào danh sách ứng cử viên hay không.

Ngoài ra, ROTY 2025 còn có các giải dành cho các KOL chạy bộ nổi bật và giải Lão tướng chạy bộ. Giải KOL nhằm vinh danh những người sản xuất nội dung chạy bộ, truyền cảm hứng trên mạng xã hội, còn giải Lão tướng nhằm vinh danh sự bền bỉ của các runner trên 50 tuổi.

Đồng hành cùng sự kiện, vRace - nhà tổ chức chạy online hàng đầu Việt Nam - sẽ phát động giải tổng kết năm Race To Zero từ 15/11 tới 31/12. Runner có thể tham gia với hình thức cá nhân lẫn CLB để tích điểm, đổi về những phần quà như huy chương, áo finisher, race-kit hoặc Cup cho CLB. Mỗi km runner hoàn thành sẽ được quy đổi thành cây xanh để trồng với sự hỗ trợ của quỹ Hope.

Mùa thứ hai gồm ba giai đoạn: từ 1-21/10 mở cổng tự đề cử; từ 22-31/10 hội đồng giám khảo thống nhất danh sách đề cử chính thức; từ 1/11 đến 31/12 mở bình chọn công khai trên cổng ROTY 2025. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026 tại Hà Nội.

5 CLB chạy được vinh danh trong Gala trao giải Runners of the Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

So với mùa đầu, ROTY 2025 mở rộng lên 19 hạng mục, chia thành hai nhóm chính: Runner - CLB - KOL và nhóm Sản phẩm - Phụ kiện. Trong đó, nhóm Runner - CLB - KOL có 10 giải, gồm: Nam - Nữ vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp xuất sắc; Nam - Nữ VĐV phong trào xuất sắc; Nam - Nữ VĐV chuyên nghiệp tiềm năng; Nam - Nữ VĐV phong trào tiềm năng; Lão tướng xuất sắc; Top 3 Runner truyền cảm hứng; Top 3 mentor (HLV) truyền cảm hứng; Top 3 KOL chạy bộ của năm; Top 10 CLB chạy xuất sắc.

Nhóm Sản phẩm - phụ kiện gồm 3 hạng mục: giày tập xuất sắc, giày đua xuất sắc, đồng hồ thể thao xuất sắc.

Tiêu chí bình chọn cho từng hạng mục sẽ được ban tổ chức công bố chi tiết, từ thành tích thi đấu, đóng góp cộng đồng, tinh thần fair-play, tiềm năng phát triển, đến sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các hoạt động thực tế. Kết quả cuối cùng dựa trên 60% điểm từ hội đồng giám khảo và 40% điểm bình chọn của độc giả.

Ông Võ Kính nhận giải thưởng VĐV truyền cảm hứng tại mùa giải năm ngoái. Ảnh: Hiếu Lương

Giải thưởng ROTY được tổ chức lần đầu năm 2024, trao cho bốn gương mặt tiêu biểu ở hai hạng mục: VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Nguyễn Thị Oanh và Hoàng Nguyên Thanh giành chiến thắng ở hạng mục chuyên nghiệp. Đan Quyết và Hà Hậu được vinh danh ở hạng mục phong trào.

Ban tổ chức cho biết giải thưởng không chỉ mang ý nghĩa thành tích mà còn tôn vinh tinh thần bền bỉ, ý chí và những đóng góp tích cực của cộng đồng chạy bộ. Việc mở rộng hạng mục và tiêu chí năm nay nhằm ghi nhận đa dạng hơn các giá trị mà mỗi cá nhân, tập thể mang lại.

Thông tin chi tiết và cổng đề cử, bình chọn sẽ được cập nhật trên nền tảng trực tuyến của ROTY 2025 trong thời gian tới.

Lan Anh