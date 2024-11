VnExpress Runners of the Year thu hút gần 20.000 lượt bình chọn

Sau một tuần mở cổng bình chọn, giải thưởng VnExpress Runners of the Year ghi nhận gần 20.000 lượt bình chọn cho 10 hạng mục.

Con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của giải thưởng, cũng như sự quan tâm của cộng đồng dành cho những cá nhân, tập thể xuất sắc, có đóng góp tích cực cho phong trào chạy bộ Việt Nam.

Runners of the Year 2024, với 10 hạng mục vinh danh VĐV, HLV đến các CLB và thương hiệu chạy bộ, đang trở thành tâm điểm chú ý của làng chạy Việt. Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải thưởng còn tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, tinh thần vượt khó và đóng góp cho cộng đồng, phản ánh đầy đủ bức tranh đầy màu sắc của phong trào chạy bộ Việt Nam.

Các đề cử được bình chọn nhiều và mới nhất của VnExpress Runner of the Year.

Sau tuần đầu, cuộc đua bình chọn đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Ở hạng mục Nam VĐV phong trào xuất sắc, chân chạy Bình Định Huỳnh Thạnh đang dẫn đầu với 500 bình chọn. Trong khi đó, cô giáo thể dục Doãn Oanh (Vĩnh Phúc) đang chiếm ưu thế ở hạng mục Nữ VĐV phong trào xuất sắc với 593 phiếu bầu.

Ở hạng mục dành cho nữ và nam VĐV chuyên nghiệp xuất sắc, Nguyễn Thị Oanh (660 bình chọn) và Phạm Tiến Sản (319 bình chọn) đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Còn ở mục nữ và nam VĐV chuyên nghiệp tiềm năng, Lê Thị Tuyết (471 bình chọn) và Nguyễn Trung Cường (410 bình chọn) đang bỏ cách các đối thủ khá xa.

Ở hạng mục Runner truyền cảm hứng, Đào Bá Tuân - runner lập kỷ lục 480 ngày chạy liên tục chạy HM sub2 - đang dẫn đầu với 538 bình chọn. Bùi Bảo Trung, với 792 bình chọn, đang dẫn đầu hạng mục HLV chạy bộ của năm, trong khi DaNang Runners - ANTA (444 bình chọn) đang chiếm ưu thế trong hạng mục Top 5 CLB hay nhất năm.

Cuộc đua dành cho các thương hiệu và sản phẩm cũng bắt đầu nóng. Xtep 160X 5.0 PRO đang có số vote cao nhất hạng mục Giày đua xuất sắc, trong khi Nike Pegasus 41 dẫn đầu hạng mục Giày tập xuất sắc. Xtep cũng đang dẫn đầu hạng mục Thương hiệu trang phục thể thao tốt nhất. Về điện giải, Pocari đang chiếm ưu thế.

Đối với các thiết bị công nghệ hỗ trợ tập luyện, Garmin Fenix 8 AMOLED đang được yêu thích nhất trong hạng mục Đồng hồ thể thao tốt nhất, trong khi Huawei Freeclip dẫn đầu hạng mục Tai nghe thể thao tốt nhất. Cuối cùng, KingSport Legend K-01 đang bỏ xa các đối thủ trong hạng mục Máy chạy bộ tốt nhất.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đánh giá của độc giả VnExpress và những người yêu chạy bộ. Số lượng bình chọn này chiếm 40% tổng điểm cuối cùng, bên cạnh 60% đánh giá của Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia, VĐV, HLV uy tín.

Runners of the Year là giải thưởng thường niên do báo điện tử VnExpress tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc, có đóng góp tích cực cho phong trào chạy bộ tại Việt Nam.

Cổng bình chọn sẽ mở đến hết ngày 15/12. Bạn đọc tham gia bình chọn tại đây. Gala trao giải sẽ diễn ra trong thời gian từ 9 đến 19/1/2025 tại Hà Nội.

Quang Huy