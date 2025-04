VnExpress phối hợp tổ chức giải chạy tại Nghệ An

Giải chạy "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh tổ quốc" được Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, báo VnExpress và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức vào đầu tháng 5.