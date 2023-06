VnExpress Marathon tổ chức giải chạy đêm tại Đà Nẵng

Giải VnExpress Marathon Da Nang Midnight sẽ diễn ra ngày 13, rạng sáng 14/7/2024, quy mô dự kiến 10.000 VĐV.

VnExpress Marathon Da Nang Midnight là giải chạy đêm thứ ba của hệ thống VnExpress Marathon, sau Hà Nội và TP HCM. Theo đó, các VĐV xuất phát đúng 0h ngày 14/7/2024, qua những con đường đặc trưng phố biển tại trung tâm du lịch miền Trung.

Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố của những cây cầu ở Việt Nam. Dự giải, runner có cơ hội sải bước chinh phục các cây cầu nổi tiếng như cầu sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, ngắm nhìn dòng sông Hàn thơ mộng về đêm. 10.000 VĐV sẽ thi đấu ở bốn cự ly là 5, 10, 21 và 42km. Runner truy cập vào đây để theo dõi những thông tin về giải.

Runner dự giải chạy đêm Hà Nội 2022. Ảnh: VM

Tại miền Trung, Đà Nẵng là địa phương có phong trào chạy bộ phát triển mạnh. Các giải đấu VnExpress Marathon có sự tham gia của đông đảo của runner đến từ thành phố này. VnExpress Marathon Da Nang Midnight được kỳ vọng khuyến khích tinh thần luyện tập thể dục thể thao trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

Với lợi thế vị trí địa lý đặc biệt và giao thông thuận tiện, Đà Nẵng dễ dàng thu hút runner cả nước bằng nhiều loại hình từ đường hàng không, đường bộ hoặc đường sắt. Giải chạy đêm diễn ra vào tháng 7, thời điểm của các kỳ nghỉ hè. Kết hợp chạy bộ, runner và gia đình có thể khám phá thành phố qua những điểm đến du lịch nổi tiếng như bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Vàng, Bà Nà Hills, đèo Hải Vân, cầu tình yêu, tượng cá chép hóa rồng...

Runner có thể kết hợp chạy bộ và tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Đà Nẵng. Ảnh: Sun Group

Như các tỉnh miền Trung, Đà Nẵng cũng sở hữu nền ẩm thực đa dạng, với nhiều món ăn nổi tiếng như bánh bèo, bánh tráng cuốn thịt heo, mì Quảng, bún mắm, các loại ốc, hải sản, chè. Với cơ sở hạ tầng phát triển, địa phương này có thể đáp ứng nhu cầu của 10.000 VĐV và khoảng 30.000 du khách về ăn, nghỉ, tham quan trong những ngày diễn ra giải.

VnExpress Marathon Da Nang Midnight do Báo VnExpress, Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng tổ chức. Đây là giải chạy đêm đầu tiên và là giải có quy mô lớn nhất từ trước đến nay diễn ra trên địa bàn thành phố. Cổng đăng ký sẽ được công bố trong thời gian tới.

VnExpress Marathon là hệ thống giải chạy có quy mô lớn nhất Việt Nam, do Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) vận hành và sở hữu. Giải được tổ chức thường niên tại các thành phố du lịch hấp dẫn như cố đô Huế (16/4/2023), Quy Nhơn (11/6/2023), Nha Trang (13/8/2023),Hạ Long (10/9/2023), Thủ đô Hà Nội (25-26/11/2023), Hải Phòng (17/12/2023) và thành phố Hồ Chí Minh (11-12/2/2023). Với những nỗ lực xây dựng cộng đồng không ngừng nghỉ, VnExpress Marathon đã vinh dự nhận giải Bạc tại Asian Media Awards 2021 do Hiệp hội báo chí thế giới WAN-IFRA trao tặng. Đường chạy VnExpress Marathon tại Huế, Quy Nhơn, Hạ Long, Nha Trang và dự kiến toàn bộ các giải của hệ thống năm 2022 được cấp chứng nhận tiêu chuẩn đường chạy của AIMS-World Athletics (do Hiệp hội Marathon quốc tế và Liên đoàn điền kinh thế giới cấp).

Thanh Lan