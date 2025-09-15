VnExpress Marathon thắp sáng đường phố đêm Cần Thơ

Với quy mô 9.000 VĐV tham dự, VnExpress Marathon Cần Thơ trở thành một trong những sự kiện thể thao lớn nhất từng được thành phố đăng cai.
Với quy mô 9.000 VĐV tham dự, VnExpress Marathon Cần Thơ trở thành một trong những sự kiện thể thao lớn nhất từng được thành phố đăng cai.
Giải đấu bắt đầu lúc 2h30, khi cự ly đầu tiên - 42km - xuất phát. Trong lần đầu tổ chức ở Tây Nam Bộ, VnExpress Marathon thiết kế áo đấu màu xanh, mang hơi thở vùng sông nước. Trong ảnh, hàng nghìn VĐV cự ly 21km xếp hàng, chờ hiệu lệnh xuất phát.
Giải đấu bắt đầu lúc 2h30, khi cự ly đầu tiên - 42km - xuất phát. Trong lần đầu tổ chức ở Tây Nam Bộ, VnExpress Marathon thiết kế áo đấu màu xanh, mang hơi thở vùng sông nước. Trong ảnh, hàng nghìn VĐV cự ly 21km xếp hàng, chờ hiệu lệnh xuất phát.
Nhóm VĐV 42km thi đấu lúc 2h30. Cự ly này thử thách nhất, phải vượt 14 cây cầu trong điều kiện độ ẩm trên 90%. Ở hàng đầu, có thể thấy các chân chạy phong trào nổi tiếng như Trương Văn Tâm, Lê Minh Tuân, Lê Thu Hà...
Nhóm VĐV 42km thi đấu lúc 2h30. Cự ly này thử thách nhất, phải vượt 14 cây cầu trong điều kiện độ ẩm trên 90%. Ở hàng đầu, có thể thấy các chân chạy phong trào nổi tiếng như Trương Văn Tâm, Lê Minh Tuân, Lê Thu Hà...
Sắc áo xanh của VĐV toả đi các tuyến đường trung tâm thành phố. Phía xa là cầu Cần Thơ nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
Sắc áo xanh của VĐV toả đi các tuyến đường trung tâm thành phố. Phía xa là cầu Cần Thơ nối Cần Thơ và Vĩnh Long.
Cung đường chạy được thiết kế qua các danh thắng của thành phố như cầu Ninh Kiều, Cồn Cái Khế, Công viên Lưu Hữu Phước, Thới Long Cổ Tự... Tham gia các giải marathon đang là một trong những loại hình du lịch khám phá phổ biến.
Cung đường chạy được thiết kế qua các danh thắng của thành phố như cầu Ninh Kiều, Cồn Cái Khế, Công viên Lưu Hữu Phước, Thới Long Cổ Tự... Tham gia các giải marathon đang là một trong những loại hình du lịch khám phá phổ biến.
Cầu Ninh Kiều yên bình về đêm. Đây là điểm giao thoa giữa nhịp sống đô thị và vẻ trầm lắng của dòng Hậu Giang. Ánh đèn vàng trải dài, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng được điểm xuyết những bóng áo chạy runner.
Cầu Ninh Kiều yên bình về đêm. Đây là điểm giao thoa giữa nhịp sống đô thị và vẻ trầm lắng của dòng Hậu Giang. Ánh đèn vàng trải dài, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng được điểm xuyết những bóng áo chạy runner.
Tại vòng xoay Võ Văn Kiệt giao Lê Phước Thọ, mốc 30km của chặng 42km, các vận động viên hòa vào nhịp sống đang dần thức giấc của thành phố. Đoạn đường được thắp sáng rực rỡ với đèn cao áp, giúp runner giữ nhịp ổn định sau gần ba phần tư chặng đường.
Tại vòng xoay Võ Văn Kiệt giao Lê Phước Thọ, mốc 30km của chặng 42km, các vận động viên hòa vào nhịp sống đang dần thức giấc của thành phố. Đoạn đường được thắp sáng rực rỡ với đèn cao áp, giúp runner giữ nhịp ổn định sau gần ba phần tư chặng đường.
Những đoạn đường tối được chiếu sáng bởi dàn xe điện Xanh SM - đối tác di chuyển của giải. Giải pháp này khắc phục các hạn chế về hạ tầng, giúp VĐV duy trì trải nghiệm tốt nhất.
Những đoạn đường tối được chiếu sáng bởi dàn xe điện Xanh SM - đối tác di chuyển của giải. Giải pháp này khắc phục các hạn chế về hạ tầng, giúp VĐV duy trì trải nghiệm tốt nhất.
Các vận động viên chạy qua cung đường nội đô khi thành phố còn chìm trong sương sớm.
Các vận động viên chạy qua cung đường nội đô khi thành phố còn chìm trong sương sớm.
Bình minh trên sông Hậu báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Lúc này, nhiều hàng quán, tiểu thương ở địa phương đã bắt đầu nhịp sinh hoạt. Một số người đứng ven đường, vỗ tay cổ vũ VĐV.
Bình minh trên sông Hậu báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Lúc này, nhiều hàng quán, tiểu thương ở địa phương đã bắt đầu nhịp sinh hoạt. Một số người đứng ven đường, vỗ tay cổ vũ VĐV.
Sáng 14/9, thời tiết Cần Thơ mát mẻ, khô ráo dù đang mùa mưa. Điều này giúp runner thi đấu trong điều kiện thuận lợi. Sau cuộc đua, VĐV tập trung ở Công viên sông Hậu để thư giãn, sử dụng các tiện ích ban tổ chức cung cấp như nước điện giải, bể ngâm đá, quầy xoa bóp...
Ảnh: Huy Phong
Sáng 14/9, thời tiết Cần Thơ mát mẻ, khô ráo dù đang mùa mưa. Điều này giúp runner thi đấu trong điều kiện thuận lợi. Sau cuộc đua, VĐV tập trung ở Công viên sông Hậu để thư giãn, sử dụng các tiện ích ban tổ chức cung cấp như nước điện giải, bể ngâm đá, quầy xoa bóp...
Ảnh: Huy Phong
Hoàng Đan
Ảnh: VnExpress Marathon