VnExpress Marathon thắp sáng đường phố đêm Cần Thơ

Nhóm VĐV 42km thi đấu lúc 2h30. Cự ly này thử thách nhất, phải vượt 14 cây cầu trong điều kiện độ ẩm trên 90%. Ở hàng đầu, có thể thấy các chân chạy phong trào nổi tiếng như Trương Văn Tâm, Lê Minh Tuân, Lê Thu Hà...