'VnExpress Marathon tạo hình ảnh du lịch thể thao Khánh Hòa hấp dẫn'

Mùa giải thứ tư chạm kỷ lục 13.000 VĐV, thể hiện sức hút của đô thị biển, quảng bá hình ảnh du lịch thể thao Khánh Hòa năng động, hấp dẫn, theo lãnh đạo ngành thể thao.

Thông tin được ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, khẳng định tại họp báo công bố giải, sáng 22/8, tại khách sạn Tui Blue. Lãnh đạo ngành thể thao đánh giá việc VnExpress Marathon Libera Nha Trang đón 13.000 VĐV là tín hiệu tích cực cho cả thể thao và du lịch địa phương. Giải cho thấy sức hút ngày càng lớn trong cộng đồng qua 4 mùa tổ chức.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại giải. Ảnh: Đức Đồng

Ông Thanh khẳng định đây là giải thể thao tầm cỡ quốc gia, góp phần quảng bá, định hình hình ảnh du lịch - thể thao Khánh Hòa thân thiện, năng động, hấp dẫn. Do đó, kể từ khi thống nhất với ban tổ chức, tỉnh thường xuyên họp bàn, phối hợp các Sở, ban, ngành, dành nhiều nguồn lực để phối hợp. Địa phương đưa ra hướng dẫn cho các cơ sở lưu trú, ẩm thực, dịch vụ để ưu đãi cho VĐV và người thân. Tỉnh quan điểm tạo mọi điều kiện để 13.000 runner và người thân có những trải nghiệm an toàn, hấp dẫn trong những ngày đến Khánh Hòa.

"Qua bốn năm đồng hành VnExpress Marathon tiếp tục khẳng định thương hiệu giải chạy hàng đầu Việt Nam, trở thành lựa chọn ưu tiên của cộng đồng runner", ông Thanh khẳng định.

Bà Lê Vân Anh, Phó ban tổ chức cho biết VM Libera Nha Trang đánh dấu giải thứ 30 trong hệ thống, đón lượng VĐV kỷ lục. Trong đó, hơn 50% VĐV đến từ khu vực miền Trung. Riêng VĐV đến từ Khánh Hòa đạt hơn 4.000, gấp khoảng 3 lần so với mùa trước cho thấy tình yêu và sự phát triển của chạy bộ địa phương.

Đại diện ban tổ chức, địa phương trả lời câu hỏi của phóng viên, runner. Ảnh: Đức Đồng

Về đường đua, một số cung được điều chỉnh như không chạy qua đường Nguyễn Cơ Thạch - đoạn đường không đảm bảo chất lượng. Đoạn đèo Lương Sơn được điều chỉnh để giảm độ dài, độ cao, tối ưu thành tích hơn cho runner. Lần đầu tiên có hai cự ly 21km và 10km xuất phát cùng lúc. Hai cự ly này chiếm hơn 50% lượng VĐV do đó sẽ tạo nên khung cảnh biển người ấn tượng lúc xuất phát.

Với lần thứ tư tổ chức, giải mang đến nhiều đổi mới. Trong đó, khu Expo được đưa vào khu đô thị biển 44 ha Libera Nha Trang. Đây là nơi runner có thể khám phá nhiều hoạt động như xem show diễn Rối Mơ, lặn ngắm san hô, chèo SUP. Vào chiều thứ 7, 23/8, runner còn được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc bên biển, tạo không khí sôi động trước giờ khai màn. Giải nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc Khánh, do đó, Expo có backdrop tình cờ Tổ quốc. Túi race-kit có thêm sticker cờ Việt Nam để runner thể hiện tinh thần yêu nước.

Bà Nguyễn Hương Hoài - Giám đốc Truyền thông Marketing Tập đoàn KDI, đánh giá VnExpress Marathon là chuỗi giải chạy hàng đầu Việt Nam. Giải chạy lan tỏa tinh thần sống khỏe, gắn kết cộng, những người yêu thể thao. Năm nay, với quy mô kỷ lục 13.000 VĐV, giải cho thấy sự đột phá, khẳng định Nha Trang vẫn là điểm đến hấp dẫn được cộng đồng runner, du khách yêu thích. Runner sẽ trải nghiệm chạy trên cung đường vịnh biển đẹp bậc nhất Việt Nam.

Về phía KDI Holdings, chủ đầu tư Libera Nha Trang, bà Hoài khẳng định kể từ khi đặt chân đến đô thị biển, các hoạt động xã hội, cộng đồng luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu đơn vị hướng tới. VnExpress Marathon và KDI Holdings có chung tầm nhìn.

"VnExpress Marathon Libera Nha Trang hành trình lâu dài, nơi chúng tôi cùng nhau lan tỏa những giá trị sống khỏe và đầy cảm hứng cho cộng đồng. Đặc biệt, cùng nhau góp phần đưa Nha Trang trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao, yêu tự do và thích khám phá", bà Hoài khẳng định.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang khởi tranh từ 2h30, ngày 24/8. Khu vực xuất phát đặt tại quảng trường 2 tháng 4. Hoạt động phát Bib, race-kit diễn ra từ 22/8 tại khu đô thị Libera Nha Trang.

Kết thúc buổi họp báo, lãnh đạo ngành thể thao cho biết tin tưởng vào năng lực, kinh nghiệm, đồng thời gợi ý VnExpress Marathon tiếp tục mở rộng hoạt động tại tỉnh, nhất là với các môn golf, thể thao biển. Tỉnh có đủ cơ sở vật chất, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Ông khẳng định điều này sẽ giúp định hình Khánh Hòa là điểm đến thể thao biển hàng đầu khu vực, thế giới.

Hoài Phương