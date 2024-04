VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024 tung nhiều ưu đãi cho runner

Trong tuần lễ 26/4 - 2/5, runner đăng ký các cự ly VM Quy Nhơn sẽ nhận voucher ưu đãi tối đa 400.000 đồng, đăng ký nhiều giải nhận chiết khấu đến 25%.

Khi đăng ký VnExpress Marathon Quy Nhơn trong thời gian 26/4 - 2/5, runner sẽ nhận voucher ưu đãi với giá trị áp dụng theo từng cự ly, số lượng có giới hạn. Trong đó, 5km áp dụng voucher trị giá 200.000 đồng. 10 và 21km áp dụng voucher 300.000 đồng. Số lượng voucher cho ba cự ly này là 500 trên mỗi cự ly. Riêng 42km, giá trị voucher là 400.000 đồng, số lượng là 200.

Runner cá nhân đăng ký sớm trong thời gian này có nhiều cơ hội nhận ưu đãi trên. Ban tổ chức sẽ ngừng áp dụng khi đủ số lượng voucher.

Bên cạnh chương trình tặng voucher theo từng cự ly, VnExpress Marathon còn triển khai ưu đãi "Quy Nhơn và những người bạn", dành cho runner đăng ký Bib VM Quy Nhơn kèm các giải khác trong hệ thống. Trong đó, mua combo hai giải sẽ nhận chiết khấu 15%, mua ba giải 20%, bốn giải là 22% và combo 5 giải ưu đãi đến 25%.

Runner tại VM Quy Nhơn 2023. Ảnh: VM

VnExpress Marathon Quy Nhơn ngày 23/6 là giải đấu thứ ba của hệ thống VnExpress Marathon trong năm. Qua bốn mùa tổ chức, giải đấu đã trở nên nổi tiếng trong cộng đồng runner với cung đường mang tính thử thách, nhiều nắng, gió nhưng cũng mang lại nhiều cảm hứng và khát khao chinh phục. Chờ đón runner ở Quy Nhơn là những con đường ven biển miền Trung tuyệt đẹp; cầu Thị Nại với tầm nhìn bao quát thành phố, biển, trời; khu bán đảo Phương Mai như "tiểu sa mạc" đầy thử thách.

Giải đấu tiếp tục thừa hưởng những tiện ích về hỗ trợ, an ninh, an toàn mang thương hiệu của VnExpress Marathon. Trong đó, đường đua được đảm bảo an toàn nghiêm ngặt, hàng chục trạm nước, trạm y tế, hàng nghìn tình nguyện viên hỗ trợ. Năm ngoái, giải đấu thu hút 11.000 người tham gia, trong đó có nhiều runner từ châu Phi, tạo nên những cuộc đua hấp dẫn về chuyên môn.

Runner đón bình minh trên cầu Thị Nại. Ảnh: VM

VM Quy Nhơn là sự kiện lý tưởng để khởi động cho kỳ nghỉ hè. Runner, các gia đình có thể cùng chạy, kết hợp khám phá du lịch tại thành phố biển đang không ngừng phát triển. Quy Nhơn có nhiều bãi biển đẹp như Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Hòn Khô, Bãi Xép,... Du khách yêu thích văn hóa có thể khám phá quần thể kiến trúc, tín ngưỡng gồm 8 cụm và 14 tháp Chăm mang vẻ đẹp độc đáo.

Một trong những sản phẩm du lịch mới và độc đáo tại Quy Nhơn là khám phá khoa học, vũ trụ tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo. Ẩm thực xứ Nẫu cũng phong phú và hấp dẫn thực khách với hàng loạt đặc sản như bánh hỏi lòng heo, bánh ít lá gai, nem, tré chợ huyện, bún chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh xèo mực, chình mun Châu Trúc, bún tôm rạm Phù Mỹ,... Runner đăng ký tại đây.

Hoài Phương