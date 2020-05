VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 dời ngày tổ chức

Giải marathon tại Quy Nhơn sẽ dời tới ngày 26/7, thay vì 7/6 như ban đầu, để đảm bảo an toàn cho vận động viên cũng như chất lượng chuyên môn.

Ngày 8/5, VnExpress và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định thống nhất dời thời điểm tổ chức giải chạy, trên tinh thần đảm bảo an toàn cao nhất về sức khoẻ cho các vận động viên. Dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, nhưng vẫn phức tạp trên thế giới cũng như khu vực Đông Nam Á. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu và những yêu cầu về ngăn ngừa dịch bệnh trong cộng đồng của Chính phủ đang còn hiệu lực.

Vận động viên về đích tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019.

Ban tổ chức kỳ vọng ở thời điểm mới, các vận động viên có điều kiện thi đấu và tinh thần tốt nhất. Tính chuyên môn của giải cũng sẽ được đảm bảo khi người tham gia có thêm thời gian luyện tập, sau gần một tháng thực hiện cách ly, giãn cách xã hội.

Với những thành viên đã đăng ký trước 10h ngày 8/5, Ban tổ chức đang phối hợp với các hãng vận chuyển (hàng không, đường sắt) nhằm tìm giải pháp hỗ trợ chuyển đổi vé sang thời điểm mới một cách thuận lợi nhất. Thông báo chi tiết được gửi tới từng vận động viên qua email.

Đồng thời, mỗi Bib đã mua sẽ được tặng code giảm giá 20% dùng một lần tại giải bất kỳ, thuộc hệ thống VnExpress Marathon, đến ngày 31/3/2021.

Ban tổ chức cũng quyết định loại giai đoạn Late và giới hạn số Bib bán ra. Vì vậy, giai đoạn Regular sẽ kéo dài đến hết ngày 22/6 hoặc khi chạm trần quỹ vé, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Cự ly Giá bib Regular (từ 3/2 đến 22/6)

(đơn vị: Đồng) 5 km 400.000 10 km 800.000 21 km 950.000 42 km 1.100.000

Do những diễn biến phức tạp của Covid-19, trong gần 6 tháng đầu năm 2020, nhiều hoạt động thể thao trong nước và quốc tế đã phải thay đổi so với ban đầu. Hầu hết giải lớn phải huỷ bỏ hoặc thay đổi lịch, nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho vận động viên và cộng đồng. Việc tổ chức trở lại giới hạn ở một số sự kiện nhất định với khuyến cáo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh.

VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 là giải full marathon lần thứ hai được tổ chức tại Bình Định. Năm 2019, giải diễn ra vào ngày 9/6 với quy mô hơn 5.000 vận động viên. Giải nhất thuộc về Lê Quang Hoà cho nam và Phạm Thị Hồng Lệ cho nữ. Với thành tích tại VnExpress Marathon, hai vận động viên đã đủ tiêu chuẩn tham gia Boston Marathon, một trong 6 giải major trên thế giới. Tuy nhiên, Boston Marathon 2020 cũng không thể diễn ra vào tháng 4 mà phải dời sang tháng 9 do dịch Covid-19 tại Mỹ.

Bên cạnh giải chạy tại Quy Nhơn với sự đồng hành của Hưng Thinh Land, năm 2020, hệ thống giải marathon do VnExpress tổ chức còn hai cuộc đua VnExpress Marathon Hanoi Midnight diễn ra ngày 22/8 và VnExpress Marathon Huế diễn ra ngày 6/9. Cả ba giải chạy đều trong giai đoạn bán vé Regular.

An Bình