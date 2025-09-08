VnExpress Marathon phân tích nhiều giải ở Cần Thơ để tối ưu cung đường

Cần ThơBan tổ chức VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 cho biết đã phân tích kinh nghiệm từ các giải từng tổ chức ở đây để xây dựng cung đường.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 diễn ra ngày 14/9 với hơn 9.000 VĐV tham dự bốn cự ly 5, 10, 21 và 42km. Đây là lần đầu hệ thống giải chạy lớn nhất cả nước đến miền Tây Nam Bộ. Đặc thù đô thị sông nước, mật độ giao thông cao và số lượng tuyến đường thay thế hạn chế khiến việc thiết kế cung đường tại Cần Thơ phức tạp hơn so với các địa phương khác.

Đường chạy VM Cần Thơ đi qua 14 cây cầu. Ảnh: Huy Phong

Ban tổ chức cho biết đã phân tích dữ liệu từ nhiều giải từng diễn ra tại đây, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các giải ở Hà Nội, Huế và Quy Nhơn, để xây dựng một lộ trình vừa đảm bảo an toàn cho runner, vừa giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đường chạy năm nay được thiết kế đi qua 14 cây cầu - đặc trưng rõ nét của vùng Tây Đô. Cự ly 42km được bố trí kết thúc ngoài khu vực trung tâm, giúp giảm tải áp lực giao thông. Các cự ly đều xuất phát vào sáng sớm để hạn chế xung đột với dòng xe và tránh nắng nóng.

Ban tổ chức cũng triển khai sớm kế hoạch phối hợp cùng lực lượng chức năng nhằm đảm bảo phân luồng hiệu quả. Ngoài tiêu chuẩn an toàn chung của hệ thống VnExpress Marathon, nhiều tính toán riêng trong khâu vận hành được áp dụng cho giải Cần Thơ, từ bố trí rào chắn mềm tại nút giao đến khung thời gian đóng, mở đường phù hợp.

Theo ông Dương Hải Anh, Giám đốc đường chạy hệ thống VnExpress Marathon, những giới hạn về hạ tầng chiếu sáng và bề rộng mặt đường buộc ban tổ chức phải tính toán kỹ hơn để xây dựng tuyến đường phù hợp cho giải Cần Thơ.

"Khác với Hà Nội, Huế hay Quy Nhơn, những địa phương có nhiều tuyến đường thay thế hoặc mặt đường rộng, tạo sự linh hoạt cho khâu vận hành, chúng tôi đánh giá giải Cần Thơ cần sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền và lực lượng chức năng để giảm thiểu ảnh hưởng giao thông", ông nói.

Công tác y tế được tăng cường so với các giải khác trong hệ thống. Nhiều trạm y tế được bố trí dọc đường, cùng bốn điểm master có thiết bị khẩn cấp, tập trung ở cự ly dài và khu vực về đích. Xe cứu thương, đội y tế lưu động và lực lượng phản ứng nhanh trực 24/24 để kịp xử lý tình huống phát sinh. Các tiêu chuẩn chuyên môn khác như độ rộng mặt đường, hạn chế góc cua gắt và duy trì luồng chạy thông suốt cũng được áp dụng đồng bộ.

Ngoài yếu tố an toàn, ban tổ chức mong muốn đường chạy trở thành hành trình trải nghiệm. Runner sẽ đi qua nhiều cây cầu lớn, đoạn đường ven sông và khu vực trung tâm, cảm nhận rõ bản sắc miền Tây ngay trên từng bước chạy. "Chúng tôi muốn giải không chỉ là một cuộc đua thành tích, mà còn là hành trình văn hóa, nơi mỗi vận động viên cảm nhận sự khác biệt của Cần Thơ", ông Hải Anh chia sẻ.

Người dân, du khách sẽ được tận hưởng những nét đặc trưng miền Tây ngay trên cung đường chạy. Ảnh: Huy Phong

Ngoài ra, công tác y tế và cứu hộ sẽ được tăng cường so với các giải khác trong hệ thống. Ban tổ chức bố trí nhiều trạm y tế hơn, cùng bốn điểm chính có thiết bị can thiệp khẩn cấp, tập trung tại các cự ly dài và khu vực về đích. Xe cấp cứu, đội ngũ y tế lưu động và lực lượng phản ứng nhanh sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh.

Các yếu tố chuyên môn cũng được đặt song song, gồm độ rộng mặt đường, hạn chế góc cua gắt và giữ luồng chạy thông thoáng. "Chúng tôi cũng mong muốn đường chạy đi qua nhiều địa danh gắn với văn hóa, lịch sử để VĐV vừa thi đấu, vừa cảm nhận được nét đặc trưng của Cần Thơ", ông Hải Anh nói.

Với những tính toán về an toàn, giao thông, y tế, kết hợp bản sắc địa phương, VnExpress Marathon Cần Thơ được kỳ vọng sẽ là giải đấu vừa đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, vừa để lại dấu ấn riêng.

Lan Anh