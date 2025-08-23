'VnExpress Marathon Libera Nha Trang giúp runner cảm nhận sự tự do'

13.000 runner dự VM Libera Nha Trang ngày 24/8 cảm nhận tinh thần tự do qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, cung đường đua hùng vĩ ôm lấy đô thị biển, theo đại diện KDI Holdings.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang thu hút 13.000 VĐV - con số kỷ lục trong hệ thống. Năm nay, giải có nhiều đổi mới về đường đua, khâu tổ chức. Giải cũng nằm trong chuỗi sự kiện trọng điểm mừng Quốc khánh của tỉnh Khánh Hòa. Điểm nhấn là sự đồng hành của KDI Holdings - chủ đầu tư Libera Nha Trang.

Trước thềm giải đấu, bà Nguyễn Hương Hoài - Giám đốc Truyền thông Marketing Tập đoàn KDI, chia sẻ với VnExpress về tầm nhìn, những điểm nhấn cũng như kỳ vọng khi đơn vị lần đầu đồng hành chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam.

Runner check-in expo tại Libera Nha Trang, sáng 23/8. Ảnh: VnExpress Marathon

- Vì sao KDI Holdings quyết định đồng hành cùng VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025?

- KDI Holdings hoạt động nhiều năm tại thị trường Nha Trang. Chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Và với tình yêu và sự gắn bó mà chúng tôi dành cho mảnh đất Nha Trang, tập đoàn mong muốn đi cùng địa phương trong các hoạt động phát triển văn hóa bản địa, giải trí, nghệ thuật, thể thao, kinh tế. Các hoạt động này tạo nên sức hút riêng đưa vịnh biển tỏa sáng trên bản đồ du lịch thể thao trong nước và quốc tế và trở thành đô thị đáng sống hàng đầu Việt Nam.

Tầm nhìn này thúc đẩy chúng tôi đồng hành VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 - giải chạy lớn nhất tại tỉnh Khánh Hòa hiện nay và là giải đấu hàng đầu cả nước. Đặc biệt hơn, mùa giải năm nay còn chứng kiến kỷ lục 13.000 runner, đông nhất hệ thống VnExpress Marathon. Con số cho thấy sức hút của thành phố biển.

- Năm nay, giải đón đến 13.000 runner, kỷ lục của giải. Đơn vị đánh giá như thế nào về tác động của giải?

- VnExpress Marathon đã đồng hành cộng đồng runner từ 2019 và trở thành lựa chọn ưu tiên của hàng nghìn runner dù ở địa phương nào. Với Nha Trang, con số 13.000 VĐV cho thấy sự lớn mạnh của cộng đồng marathon. Theo chúng tôi biết, có hơn 4.000 runner đến từ tỉnh Khánh Hòa, tăng gấp ba lần so với các mùa trước. Đây là con số cho thấy phong trào chạy bộ ở địa phương đang lớn mạnh, nhiều người hưởng ứng từ đó hình thành trào lưu luyện tập thể dục thể thao, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với runner ngoại tỉnh, con số 8.000 VĐV cho thấy Nha Trang vẫn tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn của cộng đồng runner cả nước. Sức hút của giải đến từ thương hiệu VnExpress Marathon, những cung đường ven vịnh hùng vĩ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cũng như những trải nghiệm du lịch biển đặc sắc của đô thị biển đáng sống bậc nhất Việt Nam.

- Là một tập đoàn đa ngành, với dự án bất động sản trọng điểm tại Nha Trang, điểm chung giữa KDI Holdings và VnExpress Marathon là gì?

- Tại Nha Trang, chúng tôi phát triển dự án Libera Nha Trang hay còn được gọi tên là "Thành phố tự do". Tại đây mỗi cư dân đều được "sống tự do đúng những điều mình muốn". Người trẻ có thể tự do thể hiện cá tính, người già tự do tận hưởng nhịp sống, người thành đạt tự do hưởng thụ thành quả. Tinh thần này tiếp tục được phát huy tại sản phẩm La Tiên Villa mà chúng tôi vừa ra mắt với thông điệp: "Lasting Memories - Lasting Freedom: Nơi tự do bền vững được xây bằng những ký ức khó phai"

Marathon là môn thể thao đầy sự phóng khoáng, tự do. Mỗi runner được tự do quyết định mục tiêu, lộ trình tập luyện cũng như cách tận hưởng đường đua. Tinh thần tự do là điểm chung yếu tố cốt lõi thúc đẩy chúng tôi quyết định chọn VnExpress Marathon là điểm chạm với cộng đồng. Hơn hết, cả hai đều có cùng mong muốn tạo những giá trị tích cực, gắn kết con người với thể thao, văn hóa, thiên nhiên.

- Với sự đồng hành của KDI Holdings, runner sẽ được cảm nhận tinh thần "tự do" như thế nào trong những ngày diễn ra giải?

- Expo của VnExpress Marathon được đưa vào khuôn viên Libera Nha Trang. Expo đến 4.000 m2 sẽ là nơi runner tự do trải nghiệm những hoạt động check-in, minigame. Không gian đủ lớn để đón 13.000 VĐV.

Libera Nha Trang - địa điểm đặt expo giải. Ảnh: KDI Holdings

Khi đến Expo, runner còn có thể tự do trải nghiệm hệ tiện ích quốc tế tại Libera Nha Trang như Nhà hát Đó và show diễn "Rối Mơ", Trung tâm thể thao biển Avatar, công viên Vạn San Đảo - khu bảo tồn san hô nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Khu đô thị cũng có hàng loạt các trải nghiệm về ẩm thực từ hương vị địa phương đến đẳng cấp quốc tế 5 sao. Với đa điểm chạm tại Libera Nha Trang, cộng đồng yêu chạy bộ ở mọi lứa tuổi, nhu cầu và sở thích, cùng gia đình sẽ được thỏa sức khám phá và trải nghiệm.

Đường đua cũng đi ngang qua Libera Nha Trang. Khu đô thị nằm ở vị trí được thiên nhiên Nha Trang ưu ái. Phía trước là vịnh Ngọc trong xanh, sau lưng là núi Cô Tiên hùng vĩ, ôm trọn 2 km bờ biển cùng ba bãi tắm riêng tư. Đây là không gian lý tưởng để các vận động viên tận hưởng từng bước chạy trong sự khoáng đạt, yên tĩnh và gắn kết với thiên nhiên.

- Libera Nha Trang kỳ vọng điều gì sau khi đồng hành cùng một giải chạy như VnExpress Marathon?

- Đồng hành cùng VnExpress Marathon, chúng tôi kỳ vọng mang đến cho 13.000 vận động viên và hàng chục nghìn du khách một trải nghiệm đặc biệt, nơi thể thao, văn hóa và thiên nhiên giao thoa. Khu expo rộng 4.000 m2 cùng chuỗi tiện ích tầm vóc quốc tế tại Libera Nha Trang sẽ là nền tảng để mỗi vận động viên khám phá một thành phố tự do - nơi mọi nhu cầu từ sống, tận hưởng, làm việc đến khám Phá đều được đáp ứng.

Xa hơn, chúng tôi mong sự kiện này sẽ giúp Libera Nha Trang trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng thể thao, du lịch và lối sống tự do, góp phần nâng tầm vịnh Ngọc, để Nha Trang không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng ngắn ngày mà là nơi khởi nguồn cảm hứng sống cân bằng, bền vững và giàu trải nghiệm.

Hoài Phương