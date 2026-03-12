VnExpress Marathon lần đầu tổ chức tại Cần Giờ

VnExpress Marathon mở rộng hệ thống giải đấu đến Cần Giờ - lá phổi xanh của TP HCM, dự kiến diễn ra vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải đấu có tên gọi chính thức VnExpress Marathon Green Paradise Can Gio, quy mô dự kiến 5.000 - 8.000 VĐV. Giải có 4 cự ly thi đấu 5, 10, 21 và 42km, dự kiến mở bán vé cuối tuần này.

Điểm nhấn của sự kiện là cung đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon, xuyên những cánh rừng ngập mặn bạt ngàn và không gian sinh thái đặc trưng của Cần Giờ. Các tuyến đường có chất lượng hoàn thiện tốt, bằng phẳng, thẳng tắp. Một số cây cầu bắc qua hệ thống kênh rạch có độ dốc không lớn, phù hợp runner mọi trình độ.

Đường Rừng Sác xuyên qua những cánh rừng Cần Giờ. Ảnh: Thanh Tùng

"Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái tự nhiên với 35.000 ha rừng ngập mặn. Đây là nơi runner có thể cảm nhận rõ sự kết nối giữa thể thao, con người và thiên nhiên, khác với các giải ở trung tâm đô thị có mật độ xây dựng cao", đại diện ban tổ chức cho biết.

Với việc tổ chức vào dịp lễ 30/4-1/5, giải cũng sẽ là điểm du lịch thể thao phù hợp cho các gia đình ở TP HCM và vùng lân cận. Nhờ vị trí không quá xa trung tâm, runner có thể đến nơi thi đấu bằng phương tiện cá nhân và tích hợp sự kiện này vào lịch nghỉ lễ dài ngày diễn ra cuối tháng tới.

VnExpress Marathon là chuỗi giải chạy lớn nhất Việt Nam. Ra đời năm 2019 tại Quy Nhơn, hệ thống liên tục mở rộng tới các điểm đến du lịch hàng đầu như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, TP HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Nha Trang. Mỗi giải thu hút trung bình 10.000 runner. Với việc đặt chân đến Cần Giờ, VM cán mốc 10 điểm đến trên cả nước.

Runner tham gia VM Huế 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Cách trung tâm TP HCM khoảng 50km về phía Đông Nam, Cần Giờ từng là địa phương duy nhất của thành phố giáp biển trước khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Nơi đây nổi tiếng với 23km đường bờ biển cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú, được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Ngoài việc thi đấu, VĐV có thể kết hợp khám phá thiên nhiên, vùng cửa biển và tham gia các hoạt động lễ hội được tổ chức cùng thời điểm tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise (quy mô 2.780 ha).

Hoài Phương