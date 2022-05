VnExpress Marathon lần đầu có pacer sub 3

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn là giải đầu tiên của hệ thống VM có pacer sub 3 (dưới 3 giờ) - mức thành tích thử thách đối với các vận động viên.

Đây là thông tin mới được tiết lộ trong buổi ra mắt team pacer sub 3 cự ly full marathon của giải VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022. Đây sẽ là giải chạy đầu tiên nằm trong hệ thống VnExpress Marathon có team pacer dẫn tốc cho các vận động viên muốn chinh phục cung đường 42 km dưới 3 giờ.

Team pacer sub 3 gồm 6 thành viên viên, sở hữu bảng thành tích dày dặn kinh nghiệm. Trong đó, Trần Tuấn Vũ và Hoàng Đức Huy có thông số tốt nhất khi chinh phục 42 km trong 2 giờ 46 phút. Các thành viên còn lại bao gồm: Lê Công Ngọc Anh (2 giờ 49 phút), Vương Xuân Hồng Quang (2 giờ 50 phút), Đàm Đức Thạch (2 giờ 53 phút) và Trịnh Đình An (2 giờ 50 phút).

Team pacer của giải VnExpress Marathon. Ảnh: Đình Tùng

Giám đốc đường chạy VnExpress Marathon - Dương Đình Việt cho biết, sau 5 mùa tổ chức, chất lượng vận động viên có thành tích tốt tham gia các giải chạy VM ngày một tăng lên, nhiều chân chạy trong số này đạt thành tích xấp xỉ dưới 3 giờ. Vì vậy với sự ra mắt của team pacer sub 3, ban tổ chức hy vọng sẽ có thể hỗ trợ các vận động viên tốt hơn trên hành trình chinh phục cột mốc danh giá này tại VM Quy Nhơn sắp tới.

Trong khuôn khổ buổi livestream, các pacer cũng đã chia sẻ hàng loạt lời khuyên hữu ích về hành trình và phương thức chinh phục cung đường 42km trong vòng ba tiếng. Anh Hoàng Đức Huy cho biết, sub 3 cự ly full marathon là một cột mốc không hề đơn giản, runner sẽ phải tập trung chuẩn bị thể lực và tập luyện một cách nghiêm túc.

"Chúng tôi thường chạy đều bất kể trời mưa rét, cuối tuần chạy dài từ 20 km đến 36 km, tối thiểu mỗi tuần phải chạy đủ 100 km. Nếu đã đặt mục tiêu sub 3 của một giải thì phải sắp xếp một khoảng thời gian vài tuần, hoặc vài tháng để tập luyện, và sau đó muốn duy trì thành tích sẽ phải nghiêm túc với cường độ tập luyện này", anh Huy chia sẻ.

Runner Hoàng Đức Huy, một trong số 6 thành viên của team pacer sub 3:00 tại VM Quy Nhơn 2022. Ảnh: Đình Tùng

Runner Tuấn Vũ nhấn mạnh sự kỷ luật trong hành trình chinh phục sub 3 full marathon. Anh cho biết, khi đã theo một giáo án tập luyện cũng là lúc runner phải sẵn sàng đánh đổi các đam mê khác để chuyên tâm vào mục tiêu. Chạy FM sub 3 ngoài sức khỏe còn đòi hỏi một tinh thần thép và không nên có bất cứ sự chủ quan nào.

Đồng tình với quan điểm với runner Hoàng Đức Huy, anh Lê Công Ngọc Anh khuyến nghị các chân chạy tập bổ trợ các bài tập core để hạn chế chấn thương trong quá trình vận độ cường độ cao.

Đánh giá về team pacer sub 3 của, runner Nguyễn Quang Chiến (leader team pacer) cho biết, những vận động viên được lựa chọn vào nhóm đều có sự cam kết luyện tập để chuẩn bị cho giải.

"Thực tế team pacer có thành tích 10 đến 15 phút tốt hơn so với nhóm thời gian mà họ dẫn tốc. Đây là group time lần đầu tiên có trên hệ thống VnExpress Marathon nên cả nhóm đều rất áp lực. Tuy nhiên do sự phát triển của phong trào và số lượng runner đặt mục tiêu sub 3 lớn, đồng thời VM Quy Nhơn 2022 cũng có nhiều yếu tố có để runner có thể đạt được thành tích danh giá này, vì vậy, chúng tôi đã cố gắng để lựa chọn những chân chạy tốt nhất nhằm hỗ trợ các vận động viên", lead team pacer chia sẻ.

Giám đốc đường chạy của hệ thống giải VnExpress Marathon cho biết, team pacer của giải đều là những người có tình yêu chạy bộ, tràn đầy năng lực tích cực và truyền cảm hứng cho vận động viên rất tốt trên hành trình chinh phục vạch đích.

Về đường chạy năm nay, cổng xuất phát và về đích sẽ nằm ở hai điểm riêng biệt, để đảm bảo các cự ly xuất phát không bị quá áp lực. Cung đường full marathon có sự thay đổi lớn khi chạy dọc theo con đường bao biển Xuân Diệu tuyệt đẹp. Năm nay, đường chạy 42 km cũng tối ưu hơn, nhiều đoạn chạy thẳng và dài 5 -10 km chất lượng tốt, thuận lợi cho các vận động viên đạt thành tích cá nhân cao nhất.

Ông Dương Đình Việt - giám đốc đường chạy VnExpress Marathon. Ảnh: Đình Tùng

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn là giải chạy do báo điện tử VnExpress và UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức, cùng sự tham gia tài trợ của tập đoàn Hưng Thịnh. Giải chính thức khởi tranh vào sáng ngày 12/6 với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên cùng sải bước trên cung đường chạy bao biển của thành phố Quy Nhơn.

Thảo Miên