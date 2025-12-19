'VnExpress Marathon là cầu nối giúp du khách hiểu hơn về Hải Phòng'

Theo ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, VnExpress Marathon là cầu nối đưa runner, du khách đến gần hơn văn hóa, ẩm thực và nhịp sống thành phố Cảng.

Chia sẻ tại họp báo công bố VnExpress Marathon Hải Phòng chiều 19/12 tại khách sạn Pullman, ông Đạt cho biết trước đây ông thường hình dung Hải Phòng là một trung tâm công nghiệp, tập trung vào sản xuất và thương mại. Tuy nhiên, những trải nghiệm thực tế đã mang lại cho ông nhiều bất ngờ.

"Điều khiến tôi ấn tượng là thành phố dành nhiều sự quan tâm cho phát triển du lịch. Các tour ẩm thực, trải nghiệm được tổ chức bài bản, người dân thân thiện. Những giải chạy như VnExpress Marathon trở thành chiếc cầu nối, đưa người dân từ nhiều vùng miền đến Hải Phòng để trực tiếp cảm nhận bản sắc địa phương", ông Đạt nói.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở góc độ chuyên môn thể thao, đại diện Herbalife đánh giá Hải Phòng có điều kiện địa hình và thời tiết thuận lợi so với nhiều chặng khác trong hệ thống VnExpress Marathon. Thời tiết se lạnh có thể gây khó khăn ở giai đoạn đầu, nhưng khi cơ thể thích nghi, điều kiện này giúp VĐV duy trì thể trạng ổn định và gia tăng khả năng cải thiện thành tích cá nhân.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình Tự, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao TP Hải Phòng, cho rằng VnExpress Marathon không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố, đặc biệt là không gian đô thị về đêm, đồng thời lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh trong cộng đồng.

Theo ông Tự, phong trào chạy bộ những năm gần đây phát triển mạnh, trở thành thói quen lành mạnh của hàng triệu người dân. Trong hành trình đó, hệ thống giải VnExpress Marathon đóng vai trò quan trọng khi tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, kết nối cộng đồng chạy bộ tại nhiều tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Đình Tự, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao TP Hải Phòng. Ảnh: VnExpress Marathon

Thành phố đã phối hợp các sở, ngành để đảm bảo an ninh, trật tự và y tế, tạo điều kiện để giải diễn ra an toàn, suôn sẻ. Song song đó, Hiệp hội Du lịch Hải Phòng kêu gọi doanh nghiệp hội viên nâng chuẩn dịch vụ, niêm yết giá công khai và xây dựng các sản phẩm riêng cho VĐV cùng người thân.

Ban tổ chức cho biết, VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ghi nhận quy mô kỷ lục với 14.000 VĐV, cao nhất lịch sử hệ thống giải kể từ năm 2019. Trong đó, cự ly 42km thu hút khoảng 5.000 người, 21km gần 4.500 người, còn các cự ly 5km và 10km tiếp tục ghi nhận sự gia tăng của nhóm VĐV phong trào.

Đại diện ban tổ chức giao lưu, giải đáp thắc mắc của các runner. Ảnh: VM

Đáng chú ý, hơn 4.000 VĐV đến từ Hải Phòng, cho thấy phong trào chạy bộ địa phương ngày càng phát triển. Với cung đường từ trung tâm thành phố ra Đồ Sơn, cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, ban tổ chức kỳ vọng giải sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều cột mốc thành tích mới, nối tiếp "mưa" PR của mùa trước.

Bà Lê Vân Anh, Phó ban tổ chức giải giới thiệu về giải VnExpress Marathon Hải Phòng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo bà Lê Vân Anh, Phó ban tổ chức giải, quy mô lớn đặt ra nhiều áp lực trong khâu điều phối, đặc biệt ở cự ly 42km với cung đường chạy từ trung tâm thành phố ra Đồ Sơn. Công tác phân luồng giao thông, bố trí phương tiện đưa đón và tổ chức đường chạy được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để VĐV hướng tới thành tích tốt.

"Hải Phòng không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là cung đường được nhiều runner kỳ vọng lập PR. Với điều kiện thời tiết và địa hình năm nay, chúng tôi hy vọng giải đấu sẽ ghi nhận nhiều cột mốc thành tích mới ở tất cả các cự ly", đại diện ban tổ chức cho biết.

Năm ngoái, trong điều kiện thời tiết 12-13 độ C, giải ghi nhận nhiều kỷ lục cá nhân, với 91 VĐV về đích dưới ba tiếng và 387 người hoàn thành dưới 3 tiếng 30 phút. Bước sang mùa giải 2025, ban tổ chức kỳ vọng số VĐV sub3 có thể tăng lên khoảng 150 người, cùng nhiều mốc thành tích đáng chú ý khác.

