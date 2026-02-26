VnExpress Marathon Huế trở lại, nâng trải nghiệm cự ly 21km

VnExpress Marathon Huế mở đăng ký từ 26/2, đánh dấu đổi mới ở mùa thứ 6 khi tập trung nâng tầm trải nghiệm thi đấu half marathon (21km).

Trở lại cố đô, giải dự kiến diễn ra ngày 19/4. Đại diện ban tổ chức cho biết, để củng cố thông điệp "Chạy xuyên qua kinh thành cổ", giải tạm ngừng tổ chức cự ly full marathon (42km) trong năm nay, tập trung toàn lực tối ưu half marathon (21km) và các cự ly ngắn (5km, 10km).

Việc thay đổi format này giúp 100% lộ trình thi đấu nằm gọn trong không gian văn hóa, lịch sử đặc trưng của Huế, loại bỏ các đoạn xa trung tâm. Từ đó, tối ưu hóa công tác an toàn và mang đến cảm xúc trọn vẹn nhất cho người chạy.

Nhằm tạo điều kiện cho VĐV chủ động kế hoạch tập luyện và di chuyển, ban tổ chức triển khai giai đoạn đăng ký sớm từ 26/2 đến 13/3 với mức giá ưu đãi. Cụ thể, cự ly 5 km có giá 380.000 đồng, 10 km là 490.000 đồng và 21 km là 720.000 đồng. Sau giai đoạn này, giá Bib sẽ tăng dần theo từng mốc thời gian.

Giá vé VnExpress Marathon Huế 2026 (Đơn vị: VNĐ)

Cự ly SEB (26/2-13/3) Early Bird (14/3-19/3) Regular (20/3-1/4) Late (2/4-9/4) 5km 380.000 480.000 640.000 800.000 10km 490.000 620.000 800.000 1.050.000 21km 720.000 850.000 990.000 1.350.000

Bên cạnh chính sách giá theo thời gian, ưu đãi dành cho nhóm đông thành viên tiếp tục được áp dụng để khuyến khích phong trào. Cụ thể, nhóm 20-50 người được chiết khấu 5%; 51-100 người giảm 10%; 101-500 người giảm 15%; 501-1.000 người ưu đãi 20%; và từ 1.001 người trở lên được hưởng mức cao nhất 25%.

Nhóm runner check-in cùng huy chương VnExpress Marathon Huế 2025 sau khi về đích. Ảnh: VnExpress Marathon

Mùa giải trước ghi nhận dấu ấn chuyên môn rõ nét khi lớp runner trẻ lên ngôi ở các cự ly. Ở nội dung 42 km, Huỳnh Anh Khôi (2003) vô địch nam với 2 giờ 37 phút 7 giây, còn Phạm Thị Hồng Lệ (1998) dẫn đầu nữ sau 2 giờ 56 phút 46 giây. Cự ly 21 km chứng kiến chiến thắng của Lê Văn Hương (2002) và Hoàng Thị Ngọc Anh (2006). Tại 10 km, Bá Văn Hân (2005) và Bùi Ngân (2001) về nhất, trong khi chức vô địch 5 km thuộc về Nguyễn Văn Khang (2005) và Nguyễn Thị Thu Hà (2002).

Với nhiều runner, Huế không chỉ là điểm đến của một cuộc đua mà còn là hành trình trải nghiệm. Cung đường uốn lượn ven sông Hương, băng qua cầu Trường Tiền, Đại Nội và những tuyến phố rợp bóng cây cổ thụ chính là "đặc sản" mang lại cảm giác thanh bình, đậm chất thơ của giải đấu.

Kể từ lần đầu đến Huế năm 2020, VnExpress Marathon đã nhanh chóng trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng runner cả nước. Qua từng mùa, sức hút của giải ngày càng mở rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cho du lịch địa phương.

Mùa năm ngoái diễn ra trùng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (4/4-7/4), thành phố đón khoảng 109.000 lượt du khách và runner trong tuần sự kiện. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 221 tỷ đồng, gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy vai trò rõ nét của sự kiện trong việc thúc đẩy kinh tế thành phố.

