VnExpress Marathon Huế mở rộng top trao thưởng

VnExpress Marathon Huế 2026 mở rộng top trao thưởng chung cuộc nhằm tăng cơ hội nhận giải cho các VĐV với quỹ thưởng hàng trăm triệu đồng.

Nhằm tiếp thêm động lực cho VĐV phong trào và hiện thực hóa cơ hội bước lên bục vinh quang, ban tổ chức quyết định mở rộng hạng mục trao thưởng chung cuộc ở cự ly half marathon (21km) lên top 5, thay vì top 3 như các mùa giải trước.

Lê Văn Hương vô địch cự ly 21km VnExpress Marathon Huế 2025 với thành tích 1 tiếng 11 phút 8 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo đó, nhà vô địch 21km nhận gói thưởng trị giá 14,372 triệu đồng (gồm 8 triệu đồng tiền mặt, giày PUMA và bộ sản phẩm Dược Đông Á). Giải Nhì và Ba lần lượt nhận phần quà trị giá 13,372 triệu đồng (7 triệu tiền mặt) và 12,372 triệu đồng (6 triệu tiền mặt). Hai VĐV xếp thứ tư và thứ năm lần lượt nhận phần thưởng 10,95 triệu đồng (5 triệu tiền mặt) và 9,95 triệu đồng (4 triệu tiền mặt) cùng giày PUMA.

Các runner đạt thứ hạng cao trong từng nhóm tuổi cũng có cơ hội nhận phần thưởng riêng (không tính trùng với giải chung cuộc). Hệ thống giải chia theo các lứa tuổi: từ 30 trở xuống, 31-39, 40-49, 50-59 và từ 60 tuổi trở lên, áp dụng riêng cho nam và nữ. Mỗi nhóm tuổi sẽ trao thưởng từ top 1 đến top 3 với giá trị dao động từ 5,5 đến hơn 9 triệu đồng tùy vị trí xếp hạng.

Ở hai cự ly 10km và 5km, ban tổ chức trao thưởng cho top 3 chung cuộc nam và nữ. Với 10km, tổng giá trị giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt là 12,372 triệu đồng, 11,372 triệu đồng và 10,372 triệu đồng. Ở cự ly 5km, ba mức thưởng tương ứng là 11,372 triệu đồng, 10,372 triệu đồng và 9,372 triệu đồng. Chi tiết cơ cấu giải thưởng độc giả xem thêm tại đây.

Theo ban tổ chức, VnExpress Marathon luôn chú trọng đa dạng hóa cơ cấu giải thưởng nhằm khuyến khích runner ở mọi trình độ, lứa tuổi thi đấu hết mình, đồng thời tạo động lực hướng tới những kỷ lục cá nhân mới (PR) trên đường đua.

VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra ngày 19/4 với quy mô hơn 8.000 VĐV tham dự ở ba cự ly 5km, 10km và 21km. Hiện các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất với sự phối hợp chặt chẽ giữa ban tổ chức và chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu mang lại điều kiện thi đấu và trải nghiệm văn hóa tốt nhất cho cộng đồng chạy bộ.

Hải Long