Theo bước runner VnExpress Marathon đón bình minh trên xứ Huế

Gắn bó với Huế 5 năm qua, VnExpress Marathon đã trở thành một phần của nhịp sống thể thao cố đô, mang đến luồng sinh khí sôi động giữa không gian di sản trầm mặc. Mỗi mùa giải là một lần thành phố thức giấc sớm hơn thường lệ, đón hàng nghìn runner từ ba miền về chinh phục cung đường lịch sử.
Bước sang mùa thứ 6, giải tạm dừng cự ly 42 km để tập trung nâng cao trải nghiệm các cự ly còn lại. Dù có điều chỉnh, tinh thần cuộc đua vẫn nguyên vẹn: các VĐV cùng sải bước qua những tuyến phố trung tâm, những công trình biểu tượng và cùng tận hưởng khoảnh khắc bình minh dần hé mở trên đất cố đô.
Trong ảnh, dòng người phủ kín mặt đường tạo nên khung cảnh sôi động hiếm thấy ở thành phố vốn trầm mặc.
Khi ánh sáng đầu ngày bắt đầu lan ra từ phía chân trời, không gian dần rõ nét hơn, báo hiệu khoảnh khắc Huế bước vào một ngày mới.
Khi mặt trời ló rạng, cả thành phố như thức giấc cùng nhịp chạy với hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trong gió sớm. Kể từ thời điểm ấy, cuộc đua không đơn thuần là một thử thách về thể lực, mà đã trở thành một hành trình tuyệt đẹp song hành cùng sự chuyển mình của thiên nhiên và nhịp sống bình yên nơi cố đô.
Từ trên cao, cầu Trường Tiền hiện lên như một dải sáng vắt ngang sông Hương. Dòng runner trải dài trên mặt cầu, tạo nên nhịp chuyển động liên tục giữa không gian sông nước đang dần sáng rõ.
Ở góc nhìn nghiêng, cây cầu hiện lên mềm mại hơn. Những nhịp thép cong vắt chéo mặt nước, tạo cảm giác chuyển động liên tục giữa không gian sông và thành phố. Sự thay đổi góc nhìn cũng mang đến cảm giác lắng lại, khi các top runner đã giãn cách dần.
Runner băng qua cầu Thượng Tứ - một trong 13 cửa dẫn vào Kinh thành Huế. Mặt hào phẳng lặng phản chiếu sắc tím hồng, làm nổi bật lớp rêu phong và cấu trúc thành quách đã bền bỉ qua hàng trăm năm lịch sử. Bước chân hiện đại đi qua không gian cổ kính tạo nên sự giao thoa đầy ý nghĩa.
Khi Huế hoàn toàn thức giấc, Kinh thành hiện ra rõ nét với những mái ngói đặc trưng của Đại Nội. Trong không gian rộng mở ấy, từng tốp runner len qua quảng trường, trở thành những điểm chuyển động nhỏ giữa quần thể di sản đồ sộ.
Sắc đỏ trầm ấm của trường Quốc học Huế nổi bật giữa nền trời trong trẻo. Khi sải bước qua đây, nhiều runner khẽ ngoái nhìn ngôi trường hơn 100 năm tuổi, xem như một điểm nhấn văn hóa trên hành trình chinh phục các cự ly.
Trên quảng trường, người dân địa phương cũng bắt đầu buổi tập thể dục sáng. Dù mang nhịp điệu khác nhau, bước chạy của runner VnExpress Marathon như hòa vào nhịp sống thường nhật của thành phố.
Các runner sải bước về đích trên đường Lê Duẩn rợp bóng cây. Nhìn từ trên cao, tuyến đường thẳng tắp chạy song song Kinh thành hiện lên như một dải lụa xanh trong ánh ban mai.
Khu vực cán đích nằm giữa không gian di sản ven sông Hương. Hai bên là Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu - hai công trình xuất hiện trên tờ tiền 50.000 đồng, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ.
Ở trung tâm khung hình, Kỳ Đài với cột cờ cao vút tạo thế vững chãi trong ánh ban mai. Từ vị trí này, toàn bộ khu vực đích hiện lên như một mạch chuyển động hướng về trung tâm biểu tượng của thành phố di sản.
Khoảnh khắc này không chỉ khép lại thử thách thể lực mà còn là điểm giao thoa giữa thể thao và văn hóa. Runner cán đích giữa những công trình in đậm dấu ấn trong đời sống người Việt, khép lại hành trình đón bình minh xứ Huế bằng hình ảnh vừa quen thuộc, vừa trang trọng.
Hải Long
Ảnh: VnExpress Marathon
Trở lại cố đô lần thứ 5, VnExpress Marathon Huế dự kiến diễn ra ngày 19/4, tiếp tục đưa runner chinh phục những cung đường đậm dấu ấn văn hóa. Ở mùa thứ 6 tổ chức, ban tổ chức tạm dừng cự ly full marathon (42 km), tập trung phát triển half marathon (21 km) cùng các cự ly ngắn, nhằm tối ưu cung đường và nâng cao trải nghiệm thi đấu cho VĐV.
Giải hiện bán vé giai đoạn Super Early Bird. Runner quan tâm đăng ký tại đây.