Theo bước runner VnExpress Marathon đón bình minh trên xứ Huế

Bước sang mùa thứ 6, giải tạm dừng cự ly 42 km để tập trung nâng cao trải nghiệm các cự ly còn lại. Dù có điều chỉnh, tinh thần cuộc đua vẫn nguyên vẹn: các VĐV cùng sải bước qua những tuyến phố trung tâm, những công trình biểu tượng và cùng tận hưởng khoảnh khắc bình minh dần hé mở trên đất cố đô.

Trong ảnh, dòng người phủ kín mặt đường tạo nên khung cảnh sôi động hiếm thấy ở thành phố vốn trầm mặc.