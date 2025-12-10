VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 mở đăng ký

Giải chạy đêm TP HCM, ngày 22/3/2026, mở đăng ký từ 10/12, giá 480.000 đồng cho 5km và chưa tới một triệu đồng cho 42km giai đoạn Super Early Bird.

Trong giai đoạn Super Early Bird, từ 10/12 đến 31/12, giá vé ưu đãi nhất, ở mức 480.000 đồng cho 5km, 680.000 đồng cho 10km, 890.000 đồng cho 21km và 990.000 đồng cho 42km. Sau mốc 31/12, giá vé chuyển sang giai đoạn Early Bird và tiếp tục tăng dần khi gần ngày thi đấu.

Giá vé VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026

Cự ly SEB

(10/12-31/12) EB

(31/12-20/1/2026) Regular

(21/1-12/2/2026) Late

(13/2-5/3/2026) 5km 480.000 560.000 690.000 890.000 10km 680.000 790.000 990.000 1.200.000 21km 890.000 1.050.000 1.250.000 1.500.000 42km 990.000 1.150.000 1.450.000 1.800.000

*đơn vị: VND

VnExpress Marathon tiếp tục áp dụng ưu đãi cho nhóm VĐV. Nhóm 20-50 VĐV được giảm 5%, nhóm 51-100 người giảm 10%, nhóm 101-500 người giảm 15%. Mức ưu đãi tương ứng là 20% với nhóm 501-1.000 người và 25% với nhóm từ 1.001 người trở lên. Chương trình không áp dụng đồng thời với ưu đãi khác.

Ban tổ chức đồng thời triển khai chính sách dành cho doanh nghiệp, áp dụng từ giai đoạn Early Bird đến khi đóng cổng đăng ký. Mức chiết khấu từ 5% đến 30% tùy quy mô mua bib, được tính trên tổng số bib cộng dồn trong suốt thời gian mở bán. Doanh nghiệp có thể mua theo nhiều đợt.

VĐV quan tâm đăng ký tại đây.

VĐV tham dự Giải chạy đêm TP HCM 2025 xuất phát tại công viên Tao Đàn. Ảnh: VnExpress Marathon

Cổng đăng ký sẽ đóng ngày 5/3/2026, trong khi cổng chỉnh sửa thông tin đóng ngày 12/2/2026. Theo ban tổ chức, việc chốt các mốc sớm giúp đảm bảo tiến độ sản xuất vật phẩm và công tác vận hành trên đường đua.

Mùa thứ tư của VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn quen thuộc như hệ thống ánh sáng phủ toàn bộ tuyến đường và bộ race-kit gồm bib, áo giải, áo finisher cho VĐV 21km và 42km. Các thông tin khác về sự kiện sẽ được công bố trong thời gian tới.

Tương tự Giải chạy đêm Hà Nội, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight đưa runner khám phá thành phố lớn nhất cả nước về đêm. Cung đường dự kiến đi qua những địa danh biểu tượng như công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Năm ngoái, giải thu hút 12.000 runner, trong đó có nhiều du khách quốc tế. Giải diễn ra ngay sau Tết Nguyên Đán, là dịp để runner gặp gỡ "đồng run" vào đầu năm cũng như mở màn mùa thi đấu mới.

Lan Anh