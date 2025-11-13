Huy chương VnExpress Marathon Hải Phòng thiết kế theo hình bánh lái tàu

Huy chương VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 lấy cảm hứng từ bánh lái, dây thừng buộc tàu, mỏ neo, mang thẩm mỹ công nghiệp hiện đại.

Trước một tháng khởi tranh, VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 công bố thiết kế huy chương dành cho vận động viên hoàn thành các cự ly. Đúng như dự đoán của nhiều runner đã đăng ký, huy chương năm nay được thiết kế theo chủ đề hàng hải, phản ánh bản sắc thành phố Cảng.

Thiết kế huy chương VM Hải Phòng 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Khác với hai mùa trước, khi huy chương có tạo hình góc cạnh, phiên bản 2025 mang dáng tròn và được chia làm ba phần: bánh lái, dây thừng và mỏ neo. Phần bánh lái là trung tâm của mặt huy chương, khắc nổi tên giải và công trình Ga Hải Phòng - biểu tượng kiến trúc tiếp theo của thành phố được đưa lên huy chương, sau Nhà hát thành phố (2023) và Bưu điện trung tâm (2024).

Phần dây thừng bao quanh bánh lái nhưng được tách biệt, chỉ gắn ở phần tay nắm. Mỏ neo đặt phía dưới, tương tự thiết kế năm 2023, song năm nay được xử lý nổi khối, chuyển sắc từ bạc sang hồng, tạo điểm nhấn tương phản với các khối tròn phía trên và thể hiện tinh thần hiện đại của tổng thể.

Huy chương sử dụng tông màu bạc kim loại chủ đạo, biểu trưng cho chất liệu công nghiệp và tính bền vững, kết hợp hiệu ứng chuyển sắc. Những chi tiết khắc nổi, khối dày và hiệu ứng màu sắc giúp tổng thể có chiều sâu thị giác, gợi liên tưởng đến những chi tiết cơ khí trên tàu hàng hay thiết bị cảng biển.

Tổng thể thiết kế mang thẩm mỹ công nghiệp hiện đại - phong cách tôn vinh vẻ đẹp của kỹ nghệ, vật liệu và cấu trúc kỹ thuật. Trong đó, bánh lái tượng trưng cho khả năng điều hướng và làm chủ hành trình; dây thừng biểu trưng cho sự gắn kết, kiên định; còn mỏ neo mang ý nghĩa giữ vững niềm tin và điểm tựa tinh thần. Với VM Hải Phòng, triết lý này khớp với tinh thần bền bỉ, chắc chắn, không màu mè, chỉ có nỗ lực thật của runner.

"Chúng tôi muốn mỗi vận động viên khi nhận huy chương đều cảm nhận được niềm tự hào của thành phố Cảng, nơi ý chí con người luôn vững vàng trước mọi thử thách", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Trên mặt sau, huy chương khắc logo VnExpress Marathon và thông tin cự ly, để mỗi vận động viên khi hoàn thành có thể ghi nhớ hành trình cá nhân. Dây đeo sử dụng hai tông màu đỏ - xanh navy, tượng trưng cho năng lượng và chiều sâu, đồng thời hòa cùng tông màu của bộ nhận diện thương hiệu giải.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 sẽ diễn ra ngày 21/12, là chặng cuối cùng trong hệ thống VM năm nay. Giải đấu được mệnh danh là "cung đường của những PR" vì hai năm liên tiếp đều là giải có nhiều VĐV đạt sub3 full marathon nhất Việt Nam.

Hiện VnExpress Marathon Hải Phòng mở đăng ký giai đoạn Late, kéo dài đến hết ngày 2/12. Runner muốn trải nghiệm "cung đường của những PR" đăng ký tại đây.

Lan Anh