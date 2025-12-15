VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 công bố cơ cấu giải thưởng

Nhà vô địch 42km VnExpress Marathon Hải Phòng mùa ba sẽ nhận 15 triệu đồng tiền mặt kèm giày và bộ sản phẩm dinh dưỡng từ nhà tài trợ Herbalife.

Tương tự các giải khác trong hệ thống VnExpress Marathon, cơ cấu giải thưởng được áp dụng cho hai hạng mục chung cuộc và nhóm tuổi. Tổng giá trị giải thưởng gần một tỷ đồng.

Ở cự ly full marathon, VĐV nam và nữ vô địch nhận 15 triệu đồng tiền mặt, giày Goya Neo Pro 2.0 cùng bộ sản phẩm dinh dưỡng, tổng giá trị hơn 23 triệu đồng. Các vị trí từ thứ hai đến thứ năm lần lượt nhận 12 triệu, 10 triệu, 9 triệu và 8 triệu đồng tiền mặt, kèm hiện vật từ nhà tài trợ.

Cơ cấu giải thưởng chung cuộc 42km VnExpress Marathon Hải Phòng. Ảnh: VnExpress Marathon

Với cự ly half marathon, ban tổ chức trao thưởng cho top 3 chung cuộc. Nhà vô địch nhận 8,5 triệu đồng tiền mặt, giày chạy và bộ sản phẩm dinh dưỡng, tổng giá trị hơn 16,5 triệu đồng. Hai vị trí tiếp theo lần lượt nhận 11,8 triệu và 10,8 triệu đồng.

Ở nội dung 10km, VĐV về nhất nhận phần thưởng tổng giá trị hơn 11,5 triệu đồng, gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt cùng giày chạy và sản phẩm dinh dưỡng. Các vị trí kế tiếp nhận tiền thưởng từ 2 đến 2,5 triệu đồng kèm quà tặng.

Giải nhất 5km có tổng giá trị hơn 11 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 3 triệu đồng. Giải nhì và ba lần lượt nhận 10 triệu và 9,5 triệu đồng, với tiền mặt tương ứng 2 triệu và 1,5 triệu đồng.

Hứa Thuận Long vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngoài giải chung cuộc, ban tổ chức tiếp tục áp dụng giải thưởng cho các nhóm tuổi ở cự ly 21km và 42km nhằm tạo thêm động lực thi đấu cho VĐV. Chi tiết giải thưởng nhóm tuổi xem tại đây.

VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 diễn ra ngày 21/12, quy tụ hơn 14.000 VĐV, trong đó có 5.000 người đăng ký 42km. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV được cập nhật trên fanpage và website của giải.

Lan Anh