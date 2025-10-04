VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 công bố áo đấu màu hoa phượng

Thiết kế áo đấu VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 gắn với hình ảnh hoa phượng đỏ đặc trưng của thành phố cảng.

Khác với tông màu trắng, đỏ chủ đạo của mùa giải 2024, năm nay áo đấu VnExpress Marathon Hải Phòng mang một màu đỏ rực. Theo ban tổ chức, kiểu thiết kế này thể hiện sức nóng của cuộc đua, tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm phá vỡ giới hạn trên "đường chạy của những PR". Đây cũng là sắc màu đặc trưng của hoa phượng - biểu tượng thành phố cảng.

Thiết kế áo runner VnExpress Marathon Hải Phòng. Ảnh: VnExpress Marathon

Mặt trước áo in hình hoa phượng đỏ, được cách điệu trên nền chữ "HAIPHONG". Ở mặt sau, hình ảnh con tàu chở container gợi nhớ nhịp sống sôi động và bản sắc cảng biển của thành phố. Theo ban tổ chức, sự kết hợp tạo tính liên kết giữa truyền thống và hiện đại, giữa hình ảnh hoa phượng mùa hè và hơi thở công nghiệp, thương mại của đô thị ven biển.

"Sự phối hợp giữa màu sắc và các biểu tượng không chỉ mang tính nhận diện địa phương mà còn nhằm nhấn mạnh yếu tố chuyển động, tốc độ và sự bứt phá - tinh thần mà giải đấu theo đuổi ngay từ lần tổ chức đầu tiên. Mỗi runner khoác lên mình màu áo này sẽ mang theo nguồn cảm hứng để hướng tới những cột mốc mới của bản thân", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

VM Hải Phòng là giải cuối cùng trong hệ thống VnExpress Marathon năm nay. Vì diễn ra vào mùa đông, thời điểm mát mẻ của thời tiết miền Bắc, runner tham gia giải thường đặt mục tiêu bứt phá thành tích, hoàn thành cột mốc cá nhân trước khi bước sang chu kỳ mùa giải mới.

"Trong điều kiện mùa đông miền Bắc, khi tiết trời lạnh sâu, màu áo đỏ sẽ trở thành điểm nhấn đối lập, tượng trưng cho năng lượng và sức nóng trên đường chạy. Chúng tôi mong muốn gam màu này mang đến cho runner cảm giác mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần săn PR", ban tổ chức cho biết.

VnExpress Marathon Hải Phòng diễn ra ngày 21/12. Giải được nhiều runner chọn để săn các kỷ lục thành tích nhờ cung đường bằng phẳng, không có nhiều dốc cao, khí hậu thuận lợi. Để sở hữu áo và có cơ hội chạy trên cung đường của những PR, runner có thể đăng ký tham gia tại đây.

Lan Anh