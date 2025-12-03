14.000 VĐV đăng ký VnExpress Marathon Hải Phòng

VnExpress Marathon Hải Phòng ghi nhận hơn 14.000 VĐV, lập kỷ lục đông nhất hệ thống và lần đầu cự ly 42km vượt bán marathon về số lượng đăng ký.

Kết thúc ngày 2/12, thời điểm đóng đăng ký, ban tổ chức cho biết nhóm 42km đạt 5.000 VĐV, vượt 21km với gần 4.500 người. Cự ly 10km thu hút gần 2.500 runner và 5km có khoảng 2.000 người tham gia. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống VnExpress Marathon, số đăng ký full marathon vượt nhóm bán marathon.

VĐV 42km xuất phát tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Hà Nội đóng góp gần 4.000 runner, Hải Phòng khoảng 3.500, còn lại đến từ các tỉnh, thành khác và VĐV quốc tế. So với mùa gần nhất, tổng lượng đăng ký tăng khoảng 1,4 lần.

Sự tăng trưởng mạnh về số VĐV, đặc biệt ở nhóm cự ly dài, khiến công tác vận hành được siết chặt hơn. Các bộ phận phụ trách đường chạy, tiếp nước, pacer và phân luồng giao thông được tăng cường để đáp ứng mật độ runner lớn.

Xu hướng chọn full marathon tại Hải Phòng gia tăng nhờ hiệu ứng từ các mùa trước. Với điều kiện thời tiết tháng 12 mát mẻ và cung đường bằng phẳng từ trung tâm thành phố đến Đồ Sơn, VnExpress Marathon Hải Phòng ghi nhận 90 runner đạt sub3 full marathon (chạy 42km dưới 3 tiếng) vào năm ngoái, nhiều nhất trong các giải ở Việt Nam.

Giải được cộng đồng đặt biệt danh "Cung đường của những PR", trở thành điểm hẹn cuối năm của nhóm runner đặt mục tiêu cải thiện thành tích. Nhiều runner cho biết họ lên kế hoạch phá kỷ lục cá nhân tại Hải Phòng từ đầu năm.

Dù số lượng tăng, ban tổ chức cam kết giữ đặc trưng cung đường và bổ sung một số điều chỉnh kỹ thuật nhằm giúp VĐV tối ưu thành tích. Hình thức chia wave xuất phát dự kiến tiếp tục được áp dụng để hạn chế xung đột giữa các nhóm runner có tốc độ khác nhau. Đường chạy VnExpress Marathon Hải Phòng năm nay được cấp chứng nhận chuẩn AIMS.

Hiện tại, VnExpress Marathon Hải Phòng bước vào giai đoạn chuẩn bị vật tư, hậu cần để đón 14.000 VĐV về thành phố cảng vào ngày 21/12. Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức, lưu ý dành cho VĐV sẽ được cập nhật trên fanpage và website của giải trong thời gian tới.

Lan Anh