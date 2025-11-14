10.000 VĐV dự VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma

Hơn 10.000 VĐV sẽ tham dự VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma, diễn ra lúc 0h ngày 30/11.

Theo ban tổ chức, cự ly 21km chiếm đông nhất với hơn 4.000 VĐV. Cự ly 42km ghi nhận mức tăng đáng kể với 2.500 người đăng ký, cho thấy sự dịch chuyển của cộng đồng chạy bộ Hà Nội khi ngày càng nhiều runner muốn chinh phục các cự ly dài.

Hàng nghìn runner thắp sáng không khí đêm Thủ đô tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Giải năm nay thu hút hơn 1.000 runner quốc tế đến từ 43 quốc gia, trong đó có hơn 200 VĐV Hàn Quốc. Bước sang năm thứ năm tổ chức, giải tiếp tục để lại ấn tượng với cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, cũng như du khách muốn trải nghiệm không khí Hà Nội về đêm.

Thống kê cho thấy người tham dự phân bổ đồng đều qua các độ tuổi. Nhóm 31-50 chiếm gần 65%, trong khi nhóm dưới 30 tuổi gia tăng và chiếm 24%.

Không khí đường đua được kỳ vọng sôi nổi hơn nhờ xuất phát vào ban đêm, thời điểm thời tiết mát mẻ và mật độ giao thông thưa, giúp VĐV tập trung vào nhịp chạy. Ban tổ chức cho biết sẽ tối ưu cung đường, hệ thống chiếu sáng và lực lượng y tế để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho runner.

Giải được giám sát y tế toàn tuyến, bố trí các trạm nước, điện giải và hoa quả trên suốt đường chạy, hỗ trợ VĐV duy trì thể trạng và hạn chế rủi ro chấn thương trong điều kiện thi đấu đặc thù.

Nữ runner vẫy tay chào ống kính trên đường chạy VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023. Ảnh: VnExpress Marathon

Cung đường tiếp tục đi qua các biểu tượng của Thủ đô như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, phố cổ... mang đến trải nghiệm ngắm Hà Nội trong không gian ánh sáng và âm thanh về đêm. Sau khi về đích, runner có thể tải ảnh miễn phí, không giới hạn dung lượng từ hệ thống của ban tổ chức.

Đồng hành cùng giải là thương hiệu thể thao toàn cầu Puma. Với tinh thần "Go Wild Hà Nội", thương hiệu kêu gọi runner tận hưởng niềm vui vận động, coi thể thao là hành trình giải phóng năng lượng, kết nối và thể hiện bản thân, thay vì chỉ tập trung vào thành tích.

Là mùa giải thứ năm, đại diện ban tổ chức nhận định Hanoi Midnight đã trở thành sự kiện mang bản sắc riêng trong hệ thống VnExpress Marathon, dành cho runner ưa thích trải nghiệm khác biệt với các giải xuất phát buổi sáng. Việc thu hút 10.000 VĐV, trong đó có nhiều runner quốc tế, được xem là điểm nhấn khép lại mùa thu - đông tại Hà Nội, đồng thời tạo tiền đề để hệ thống tiếp tục mở rộng trong những năm tới.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma sẽ phát racekit tại phố đi bộ Trần Nhân Tông trong hai ngày 28 và 29/11. Cuộc đua chính thức diễn ra lúc 0h ngày 30/11, với cự ly 42km xuất phát đầu tiên, tiếp đến là 21km, 10km và 5km.

Hải Long