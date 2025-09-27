VnExpress Marathon Hạ Long ngừng tổ chức

Hệ thống giải chạy VnExpress Marathon chia tay Hạ Long sau 4 năm gắn bó, để ngỏ khả năng tổ chức giải mới trong năm 2026.

Chiều 26/9, ban tổ chức VnExpress Marathon (VM) thông báo tạm dừng giải đấu tại Hạ Long từ mùa giải 2026, sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan đến tổ chức và tình hình thực tế vận hành. "Đây là bước điều chỉnh cần thiết nhằm hướng tới những lợi ích cho địa phương và cộng đồng", đại diện VM cho biết.

VĐV tham dự VnExpress Marathon Hạ Long hồi tháng 5. Ảnh: VnExpress Marathon

Ra mắt từ năm 2021, VnExpress Marathon Hạ Long đã tổ chức 4 mùa giải, thu hút hàng chục nghìn VĐV chuyên nghiệp và phong trào. Giải là điểm hẹn thường niên của cộng đồng chạy bộ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch của thành phố Hạ Long đến bạn bè trong và ngoài nước.

Đường chạy men theo vịnh Hạ Long, Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, là đặc trưng nổi bật, giúp giải tạo nên dấu ấn riêng. Đặc biệt, VM Hạ Long là giải chạy duy nhất qua Cầu Bãi Cháy - một thử thách mang tính biểu tượng với những người yêu chạy bộ Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố thể thao, giải góp phần thúc đẩy quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của Quảng Ninh, mang lại lợi ích kinh tế và thu hút khách tham quan. Trong năm 2025, Hạ Long đã thu gần 700 tỷ đồng trong tuần đăng cai VnExpress Marathon, với việc đón 246.000 lượt du khách.

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn đến cộng đồng runner và lực lượng chức năng đã hỗ trợ giải đấu, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình bốn năm qua tại Hạ Long.

Theo kế hoạch, năm 2026, VnExpress Marathon sẽ tiếp tục mở rộng đến địa phương mới. Ban tổ chức cho biết mục tiêu là mang đến cho runner thêm nhiều trải nghiệm đa dạng, gắn liền với đặc trưng vùng miền, đồng thời duy trì tinh thần và niềm tự hào mà VnExpress Marathon Hạ Long đã tạo dựng.

"Chúng tôi tin những bước chạy ở các điểm đến mới sẽ tiếp nối giá trị mà Hạ Long đã khởi tạo", đại diện ban tổ chức nói.

Ra đời từ năm 2019 tại Quy Nhơn, VnExpress Marathon đã có mặt ở Hà Nội, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Hạ Long, Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM, Cần Thơ.

Mỗi giải đấu mang một đặc trưng riêng, gắn với địa phương tổ chức. Nếu VM Hanoi Midnight gắn với không khí thủ đô về đêm, thì VM Huế mang đặc trưng cung đường đi qua kinh thành, VM Quy Nhơn, Nha Trang gắn với mùa du lịch thể thao hè...

Lan Anh