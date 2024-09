VnExpress Marathon Hạ Long - giải chạy đặc biệt sau bão Yagi

Diễn ra hai tuần sau khi bão Yagi quét qua Hạ Long, giải chạy thể hiện nỗ lực lớn của BTC, tỉnh Quảng Ninh và VĐV trong mong muốn khôi phục cuộc sống thường nhật.

VnExpress Marathon Hạ Long 2024 khởi tranh sáng 22/9, là giải chạy đầu tiên tổ chức sau bão Yagi. Cơn bão lịch sử, mạnh nhất 30 năm qua gây thiệt hại về người, hạ tầng, kinh tế, du lịch của nhiều địa phương. Theo thống kê của riêng tỉnh Quảng Ninh, tổng thiệt hại gây ra do bão là hơn 24.000 tỷ đồng, bằng một phần hai thiệt hại cả nước. Trong đó, Hạ Long chính là nơi ảnh hưởng nhiều nhất.

Chỉ hai tuần sau bão, thành phố dù chưa ổn định lại đời sống thường nhật, vẫn làm tốt vai trò "chủ nhà", là điểm đến cho 9.000 runner khắp cả nước đến thi đấu. Hình ảnh 9.000 runner phủ kín những cung đường Hạ Long hôm 22/9 truyền cảm hứng về thành phố xinh đẹp, mạnh mẽ đứng lên sau thiên tai, như lời ông Ngô Mạnh Cường - Tổng giám đốc FPT Online, Phó ban tổ chức giải nhận xét.

Nỗ lực của BTC và tỉnh Quảng Ninh

"Để 9.000 runner có ngày đua trọn vẹn, nhiều cảm xúc là nỗ lực lớn của những người làm giải và cả chính quyền địa phương", ông Ngô Mạnh Cường nói trong buổi gặp gỡ cộng động runner hôm 20/9.

Chỉ mới chừng 10 ngày trước, TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh vẫn ngổn ngang. Toàn tỉnh có hơn 100.000 nhà tốc mái, sập, ngập lụt, 70% cây xanh gãy đổ, 5.400 cột điện hư hại, 1.200 trạm viễn thông mất liên lạc...

Trước khi đón những đoàn runner đầu tiên, hơn 70.700 lượt cán bộ, chiến sĩ đã phải làm việc ngày đêm để khắc phục hậu quả, cứu hộ cứu nạn. Người dân trên địa bàn cũng bắt tay dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ngành điện, viễn thông vật lộn để sớm khôi phục lại hạ tầng.

"Tốn rất nhiều sức người, sức của để khắc phục hậu quả nhưng địa phương vẫn dành sự quan tâm, hỗ trợ cho VnExpress Marathon. Đây là sự kiện lớn đầu tiên sau bão, góp phần đưa Hạ Long trở về nhịp sống sôi động vốn có", đại diện ban tổ chức nói.

Cung cá heo trước ngày diễn ra VM Hạ Long. Ảnh: Đức Đồng

VnExpress Marathon và chính quyền thành phố Hạ Long đã liên tục có những buổi họp bàn phương án tổ chức, phương án đường đua, an ninh, an toàn. Theo Giám đốc đường chạy - Dương Hải Anh, ban tổ chức đã phải chuẩn bị rất nhiều cung đường chạy để phục vụ cho những kịch bản khác nhau theo tình hình địa phương. Điều may mắn là phương án đầu tiên cũng là cung đường đẹp nhất công bố trước khi bão đổ bộ vẫn khả thi với ngày đua mới.

Với Hạ Long, VnExpress Marathon là sự kiện đánh dấu du lịch trở lại, cho thấy năng lực của thành phố trong tái thiết sau bão. Thành phố muốn chào đón 9.000 runner bằng những gì tốt nhất hiện có.

Ba ngày trước khi giải diễn ra, toàn bộ lộ trình 4 cự ly đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn cây đổ, vật tư ngổn ngang. Những công trình lớn nổi bật như dọc đường đua Cung Cá Heo, Bảo tàng Quảng Ninh đều đã gọn gàng. Chỉ riêng cung Hoàng Quốc Việt có nhiều tài sản tư nhân hư hại nhưng không ảnh hưởng đến đường đua của 9.000 VĐV. Ngành điện thành phố cho cán bộ kiểm tra từng trụ đèn, nhất là trên cung bao biển Trần Quốc Nghiễn, đảm bảo ánh sáng khi runner 42km chạy lúc 3h.

Để hỗ trợ cuộc đua, địa phương cử hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, dân quân làm nhiệm vụ trong hai ngày 21 và 22/9.

Cuộc đua cảm xúc trong mưa

Từ 18h, ngày 21/9, tức khoảng 9 tiếng trước khi giải khai màn, mưa bắt đầu trút xuống Hạ Long kèm theo gió mạnh. Đây tiếp tục là thách thức cho ban tổ chức trong khâu thiết lập các trạm hỗ trợ runner. Thời gian này tình nguyện viên tỏa ra khắp các cung đường để sắp xếp các trạm nước, y tế, lắp hàng rào, biển phân luồng, chỉ hướng. Tất cả các khâu đều diễn ra ngoài trời.