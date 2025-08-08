VnExpress Marathon Cần Thơ ra mắt áo đấu mang hơi thở miền Tây sông nước

Áo đấu VnExpress Marathon Cần Thơ, giải đầu tiên của hệ thống tại miền Tây, mang cảm hứng từ dòng Hậu Giang, bến Ninh Kiều và vườn cây trái.

Bộ sưu tập áo đấu của VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 gồm áo đấu dành cho tất cả VĐV và áo finisher hai cự ly 21km, 42km. Ở mùa đầu tiên tổ chức, ba mẫu áo của giải theo đuổi phong cách tối giản, chất liệu nhẹ, hướng đến cảm giác thoải mái, đồng thời truyền tải thông điệp gắn bó với đặc trưng văn hóa, thiên nhiên vùng sông nước.

Áo đấu phiên bản T-Shirt dành cho tất cả VĐV. Ảnh: VnExpress Marathon

Áo đấu cho VĐV gồm hai phiên bản T-shirt và Singlet, lấy sắc xanh dương làm chủ đạo, tượng trưng cho dòng Hậu Giang trong mát. Xen giữa là các họa tiết màu cam, đỏ, tím, mô phỏng ánh nắng đầu ngày trên bến Ninh Kiều và những mảng màu phản chiếu từ thuyền ghe chợ nổi. Các vệt chéo bất đối xứng tạo hiệu ứng thị giác chuyển động, mang lại cảm giác trẻ trung, năng động, gần gũi với khung cảnh miền Tây nhưng vẫn giữ yếu tố hiện đại.

Logo giải và các đơn vị đồng hành được bố trí gọn tại mặt trước, tay áo và sau lưng. Theo ban tổ chức, phần họa tiết được thiết kế ngẫu hứng nhằm giữ sự tươi vui, gần gũi, đúng tinh thần của một mùa giải đầu tiên tại miền Tây.

Áo finisher của mỗi cự ly lại thể hiện cảm hứng riêng từ cảnh sắc miền Tây. Thiết kế dành cho 21km sử dụng tông cam - xanh, gợi khoảnh khắc thuyền ghe rẽ sóng vào buổi sớm. Các mảng màu xếp tầng, chuyển dần từ đậm sang nhạt, tạo hiệu ứng như mặt nước rung nhẹ dưới ánh bình minh.

Thiết kế áo finisher 21km. Ảnh: VnExpress Marathon

Trong khi đó, áo finisher 42km phối xanh lá cây và vàng đất, mô tả không gian miệt vườn, ruộng đồng và vùng đất phù sa bồi tụ. "Hai gam màu đối lập nhưng hòa quyện theo chiều dọc, phản ánh đời sống người dân Tây Đô và lưu giữ kỷ niệm cho các VĐV", đại diện BTC chia sẻ.

Phía sau áo, dòng chữ "FINISHER" cùng cự ly hoàn thành được in nổi bật. Lá cờ Việt Nam đặt phía sau cổ áo, giữ vị trí trang trọng. Đây là chi tiết quen thuộc trên áo của các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Bộ sản phẩm được thực hiện bởi đối tác Newton, đơn vị sản xuất đồng hành từ nhiều năm qua.

Áo finisher cự ly 42km. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là giải đầu tiên của hệ thống tổ chức tại miền Tây Nam Bộ. Theo ban tổ chức, việc lựa chọn Cần Thơ nằm trong chiến lược mở rộng bản đồ chạy bộ toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội để runner khám phá văn hóa địa phương đặc sắc.

Đường chạy dự kiến đi qua Bến Ninh Kiều, cầu Cần Thơ, các tuyến phố ven sông và khu dân cư, mang lại trải nghiệm kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và vẻ đẹp sông nước. Giải diễn ra ngày 14/9 thời điểm thời tiết dễ chịu, nhiệt độ từ 26-31 độ C, thuận lợi cho runner bứt phá thành tích.

Ngoài trải nghiệm thi đấu, vận động viên có thể kết hợp khám phá miền Tây, tham quan chợ nổi Cái Răng, thưởng thức đặc sản như bánh tét lá cẩm, cá lóc nướng trui hay trái cây miệt vườn. Với hơn 10.000 VĐV dự kiến tham gia, VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 hứa hẹn tạo nên sự kiện thể thao - du lịch sôi động tại Tây Đô.

Lan Anh