VnExpress Marathon Cần Thơ công bố đường chạy qua 14 cây cầu

Cự ly 42km VnExpress Marathon Cần Thơ đưa VĐV qua 14 cây cầu, nhưng tổng cao độ chỉ khoảng 75 m - mức không quá thử thách runner.

Ban tổ chức VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 vừa công bố cung đường bốn cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Toàn bộ xuất phát từ Công viên Sông Hậu ở trung tâm Cần Thơ.

Trên hành trình, VĐV sẽ qua các cây cầu Quang Trung, nối liền trung tâm thành phố với khu vực Cái Khế; cầu Hưng Lợi, cây cầu dài hơn 500 m bắc qua sông Cần Thơ; cầu Trần Phú và cầu Nguyễn Văn Cừ, điểm giao thương quan trọng của đô thị. Xen kẽ là hàng loạt cầu nhỏ trong nội đô.

Đây là nét đặc thù hiếm có, phản ánh nhịp sống miền sông nước. Theo ông Dương Hải Anh - Giám đốc đường chạy VnExpress Marathon, hầu hết các cầu có độ dốc thấp, chiều dài vừa phải, không quá thử thách về thể lực.

"Tổng độ cao tích lũy (gain) của cung đường 42km chỉ khoảng 75 m, thuộc nhóm thấp nhất trong số các giải marathon tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa runner ít phải leo dốc, tiết kiệm thể lực, nâng cao khả năng duy trì tốc độ ổn định suốt đường dài. Với địa hình bằng phẳng, cơ hội để VĐV chinh phục kỷ lục cá nhân (PB) cao hơn so với nhiều giải khác", ông Hải Anh nói.

Giám đốc đường chạy cũng đánh giá cung đường Cần Thơ phù hợp với người lần đầu chinh phục marathon lẫn những VĐV giàu kinh nghiệm muốn thử thách tốc độ.

Hai nữ runner chạy qua cầu Trần Phú khi tham gia cự ly 21km tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Một điểm đáng chú ý khác trên cung đường full marathon là ban tổ chức bố trí cổng về đích riêng cho cự ly 42km tại khu vực Quảng trường Bình Thủy, thay vì về chung các cự ly khác tại Công viên Sông Hậu. Theo ông Hải Anh, điều này sẽ giảm áp lực giao thông nội đô vào buổi sáng - khung giờ cao điểm phương tiện qua lại.

"Cự ly full marathon có thời gian cut-off (đóng đường) lên tới 6 giờ 30 phút, tức runner về đích từ sáng sớm đến gần trưa. Nếu tất cả về tại trung tâm, nguy cơ ùn tắc và mất an toàn sẽ rất cao. Khu vực Bình Thủy thông thoáng, rộng rãi, gần trục đường ra sân bay, đảm bảo an toàn và tạo trải nghiệm thoải mái cho VĐV", ông nói.

Theo ban tổ chức, quá trình thiết kế cung đường không chỉ đo đủ 42,195 km, mà còn phải tham khảo kinh nghiệm từ nhiều giải marathon từng tổ chức tại Cần Thơ. Yếu tố an toàn giao thông, thuận tiện hậu cần, y tế và bản sắc địa phương đều được cân nhắc kỹ.

Cầu đi bộ kết nối khu kè chống ngập - công viên sông Hậu với bến Ninh Kiều. Ảnh: An Bình

Ba cự ly còn lại đều xuất phát và về đích tại Công viên Sông Hậu. Lộ trình 21km đi qua các tuyến trung tâm như Hùng Vương, 3/2, 30/4, với hai điểm cut-off tại km12 và km19,4. Cự ly 10km vòng qua các tuyến Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Hòa Bình, Tạ Uyên. Trong khi đó 5km chủ yếu quanh khu vực ven sông, cầu Lê Lợi và Trần Phú.

VnExpress Marathon Cần Thơ 2025 là giải đầu tiên của hệ thống tổ chức tại miền Tây Nam Bộ. Việc lựa chọn Cần Thơ nằm trong chiến lược mở rộng bản đồ chạy bộ toàn quốc, đồng thời tạo cơ hội để runner khám phá nhiều nét văn hóa địa phương đặc sắc.

Giải diễn ra ngày 14/9 - thời điểm thời tiết dễ chịu với nhiệt độ từ 26-31 độ C, thuận lợi cho runner bứt phá thành tích. Ngoài trải nghiệm thi đấu, VĐV có thể kết hợp khám phá miền Tây, tham quan chợ nổi Cái Răng, thưởng thức đặc sản như bánh tét lá cẩm, cá lóc nướng trui hay trái cây miệt vườn.

Lan Anh