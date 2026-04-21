VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 đóng cổng vé giai đoạn thường hôm nay

Cổng đăng ký VnExpress Marathon Cần Thơ 2026, diễn ra ngày 10/5, sẽ kết thúc giai đoạn vé thường (Regular) vào 24h hôm nay 21/4.

Sau mốc thời gian này, từ ngày 22/4, giá vé sẽ chuyển sang giai đoạn cuối (Late) với mức tăng từ 110.000 đến 200.000 đồng tùy cự ly. Cụ thể, chân chạy đăng ký cự ly 42km trong hôm nay sẽ hưởng mức giá 1,29 triệu đồng, tiết kiệm đáng kể so với mức 1,49 triệu đồng của giai đoạn tới. Các cự ly 10km và 21km cũng có sự điều chỉnh tương ứng.

Tính đến nay, giải đấu tại xứ Tây Đô đã thu hút 7.000 lượt đăng ký. Sức nóng của giải khiến ban tổ chức phải đóng cổng cự ly 5km sớm hơn dự kiến nhằm đảm bảo chất lượng vận hành. Hiện, runner vẫn có thể đăng ký các cự ly còn lại trên website chính thức của giải, đi kèm chính sách ưu đãi nhóm từ 5% đến 25% cho các đoàn từ 20 người trở lên.

Một nhóm runner vui mừng sau khi hoàn thành đường chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 mang đến cho runner cơ hội khám phá một trong những thành phố đặc trưng nhất miền Tây Nam Bộ qua từng bước chạy. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải còn là dịp để VĐV cảm nhận rõ hơn nhịp sống sông nước, nét văn hóa bản địa và không khí giàu năng lượng của vùng đất Tây Đô.

Đường chạy Cần Thơ năm ngoái được đánh giá có nhiều lợi thế về mặt thành tích nhờ địa hình khá bằng phẳng, ít khúc cua gắt, phù hợp với cả runner phong trào lẫn những người đặt mục tiêu bứt tốc. Dù cung đường chính thức của mùa năm giải năm nay chưa được công bố, ban tổ chức hé lộ sẽ có nhiều điều chỉnh so với mùa trước, hướng tới nâng cao trải nghiệm thi đấu và tạo thêm cảm hứng cho VĐV khi sải bước trên đường chạy.

Bên cạnh trải nghiệm thi đấu, hành trình đến Cần Thơ còn mở ra cơ hội khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của miền Tây sông nước. Từ trung tâm thành phố, runner có thể dễ dàng ghé bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, nhà cổ Bình Thủy hay các điểm du lịch miệt vườn như Cồn Sơn, Làng du lịch Mỹ Khánh để tham quan, thưởng thức ẩm thực địa phương và cảm nhận rõ hơn nét đặc trưng của vùng đất Tây Đô.

Hải Long