VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ bắn pháo hoa đón 5.000 runner

Tối 30/4, giải marathon tại Cần Giờ sẽ tổ chức đêm nhạc và bắn pháo hoa tại khu đô thị Vinhomes Green Paradise, tạo không khí sôi động trước ngày tranh tài 1/5.

Hoạt động vừa nhằm chào mừng 5.000 VĐV tham gia giải, vừa kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước. Dự kiến, khu vực ven biển tại Vinhomes Green Paradise là không gian tổ chức đêm nhạc và bắn pháo hoa.

Từ 17h30 là hoạt động trình diễn với nhiều tiết mục từ DJ và ban nhạc. Runner có thể thưởng thức âm nhạc từ nhẹ nhàng đến sôi động trong không gian hoàng hôn bên biển. Đêm nhạc sẽ kéo dài đến 21h, ngay sau đó là phần bắn pháo hoa nghệ thuật.

Song song đêm nhạc, dự kiến khu vực này cũng bố trí nhiều gian hàng ẩm thực, khu vực chụp ảnh, trải nghiệm. Không gian được thiết kế như một lễ hội đường phố.

Một góc Cần Giờ nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo ban tổ chức, chương trình nhằm tạo không khí lễ hội, giúp runner và du khách có thêm trải nghiệm trước khi thi đấu. "Chúng tôi muốn mang đến một không gian giao lưu, nơi runner có thể thư giãn, kết nối với nhau trước ngày chạy, đồng thời hòa chung không khí của dịp lễ", đại diện ban tổ chức nói.

Khu vực tổ chức nằm trong đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, nơi cũng là điểm xuất phát và về đích của giải. Việc bố trí các hoạt động tập trung tại một khu vực giúp vận động viên thuận tiện di chuyển, nhận race kit và tham gia các sự kiện bên lề.

Những năm gần đây, nhiều giải marathon trên thế giới cũng tổ chức các hoạt động bên lề như concert, lễ hội ánh sáng hoặc trình diễn nghệ thuật để tăng trải nghiệm cho vận động viên. Điều này giúp sự kiện không chỉ thu hút runner mà còn hấp dẫn người thân và du khách đi cùng.

Tại Cần Giờ, tổ chức chương trình vào tối 30/4 còn gắn với dịp lễ lớn, thời điểm lượng du khách đến khu vực tăng cao. Ban tổ chức kỳ vọng sự kết hợp giữa thể thao và các hoạt động giải trí sẽ góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến.

VĐV tham gia giải VM Ho Chi Minh City Midnight 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ diễn ra ngày 1/5 với bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Đây là lần đầu tiên hệ thống giải được tổ chức tại Cần Giờ – khu vực có hệ sinh thái rừng ngập mặn và biển đặc trưng của TP HCM. Giải mở cổng từ cuối tháng 3, chỉ trong 10 ngày đã đạt đủ số lượng VĐV đăng ký.

Điểm đặc sắc nhất của giải là cung đường được thiết kế đi qua nhiều khu vực đặc trưng của địa phương. Đường chạy kết hợp giữa khu vực ven biển bên trong đô thị Vinhomes Green Paradise, tuyến đường Rừng Sác qua khu ngập mặn, cho đến các khu dân cư như đường Duyên Hải.

Ban tổ chức đánh giá đây là chặng đua có tỷ lệ không gian xanh lớn nhất trong hệ thống, với phần lớn quãng đường đi qua khu vực có cây xanh hoặc không gian mở. Việc thay đổi cảnh quan liên tục trong suốt hành trình được kỳ vọng giúp runner duy trì cảm hứng và giảm cảm giác đơn điệu trong các cự ly dài. Bên cạnh đó, tỷ lệ phủ xanh cũng giúp không khí dễ chịu, hạ nền nhiệt, tạo điều kiện cho runner thi đấu với mục tiêu PR.

Hoài Phương