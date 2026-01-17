VnExpress Marathon All-Star tuyển pacer theo 'chuẩn major'

VnExpress Marathon All-Star yêu cầu pacer có thành tích tốt hơn mốc dẫn tốc tối thiểu 5 phút và tích lũy đủ 250 km, nhằm chuẩn hóa chuyên môn giải ngày 8/2 theo mô hình quốc tế.

VnExpress Marathon All-Star 2026, giải marathon áp chuẩn vào đầu tiên và duy nhất Việt Nam, công bố bộ tiêu chí tuyển chọn đội ngũ dẫn tốc, áp dụng các chuẩn mực khắt khe về dữ liệu và kỷ luật tương tự các giải thuộc hệ thống World Marathon Majors.

Cụ thể, ban tổ chức yêu cầu biên độ an toàn 5 phút cho pacer full marathon lẫn half marathon. Pacer sub3 marathon (dẫn mốc 3 giờ) bắt buộc có kỷ lục cá nhân (PR) dưới 2 giờ 55 phút trong vòng 12-18 tháng gần nhất. Với cự ly half marathon, pacer sub1:30 cần có thành tích tối thiểu 1 giờ 25 phút.

Nhóm pacer sub3 dẫn tốc tại VM All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Ông Dương Hải Anh, Giám đốc đường chạy hệ thống VnExpress Marathon (VM), cho biết khoảng chênh lệch 5 phút này giúp pacer có đủ dư địa thể lực để xử lý tình huống và giữ nhịp tốc độ ổn định, thay vì phải gắng sức chạy theo đồng hồ. Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và độ chính xác cho các runner đang nỗ lực phá kỷ lục cá nhân.

Bên cạnh thành tích, pacer phải chứng minh sự bền bỉ qua khối lượng tập luyện. Ứng viên cần tích lũy tối thiểu 250 km trước giải, có dữ liệu xác thực trên Strava hoặc Garmin. Pacer marathon phải duy trì 55-70 km mỗi tuần với bài chạy dài 28-32 km. Ngoài ra, pacer được yêu cầu tuân thủ kỷ luật đội hình, gạt bỏ thành tích cá nhân để phục vụ mục tiêu chung của giải.

Tại các giải World Marathon Majors, gồm Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago và New York, pacer được tuyển chọn khắt khe. Mức chênh lệch thậm chí tới 15-20 phút. Vì pacer phải đảm bảo chạy ở mức "dễ dàng" để vừa chạy vừa hô hào, cổ vũ, lấy nước và xử lý sự cố mà nhịp tim không bị đẩy lên quá cao.

Đào Bá Tuân (Bib 90299) là một trong hai pacer sub3 chính thức của VM All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở Việt Nam, mỗi năm có hàng chục giải đấu marathon, nhưng hiếm giải có pacer sub3. Đưa ra tiêu chí tuyển chọn với biên độ thành tích 5 phút lại càng hiếm. Điều này cho thấy VM đang đặt áp lực chuyên môn cao lên pacer của giải All-Star, đòi hỏi họ phải có phong độ tốt ngay tại thời điểm giải diễn ra, chứ không chỉ dựa vào "vốn" thành tích cũ.

Bên cạnh đó, tư duy chiến thuật cũng là điểm tương đồng với các giải lớn. Nếu Chicago Marathon nổi tiếng với kỷ luật chạy chia đều (even split) trên đường phẳng, thì New York City Marathon lại yêu cầu pacer chạy theo "nỗ lực đều" (even effort) để chinh phục các cây cầu dốc. Với địa hình của VM All-Star tại Hòa Lạc, khả năng giữ nhịp even split sẽ là thước đo đẳng cấp của người dẫn tốc.

"Ở tất cả giải của hệ thống VM, chúng tôi coi pacer như một phần trong cấu trúc vận hành chuyên môn. Vì vậy, ở những mốc subtime khác cũng có yêu cầu tương tự", ông Dương Hải Anh cho biết.

Lan Anh