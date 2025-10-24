VnExpress Marathon All-Star trở lại vào tháng 1/2026

Giải chạy áp chuẩn đầu vào duy nhất Việt Nam trở lại ngày 25/1 tại Hà Nội, dự kiến trong điều kiện thời tiết lạnh dưới 20 độ C - lý tưởng cho runner săn PR.

Sau mùa đầu tiên tạo tiếng vang, VnExpress Marathon All-Star 2026 công bố trở lại, dự kiến mang đến nhiều nâng cấp. Với đặc trưng đường đua bằng phẳng, đạt chứng nhận quốc tế AIMS được khóa 100%, kết hợp thời tiết mùa đông với nhiệt độ dưới 20 độ C, giải tạo điều kiện thuận lợi để runner đạt tốc độ tối ưu.

2.000 VĐV đủ chuẩn tham gia VM All-star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Tương tự mùa trước, VnExpress Marathon All-Star là giải chạy đặc biệt, chỉ dành cho những runner đạt chuẩn đầu vào về thành tích. Theo quy định, nam cần hoàn thành cự ly 42 km dưới 4 giờ hoặc 21 km dưới 2 giờ; nữ tương ứng là dưới 5 giờ và 2 giờ 30 phút. Tiêu chuẩn này giúp bảo đảm tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tôn vinh những người đã rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ.

Đại diện ban tổ chức cho biết mục tiêu của giải không chỉ là tạo ra một sân chơi đỉnh cao, mà còn để vinh danh tinh thần thể thao Việt Nam, nơi những nỗ lực vượt giới hạn được ghi nhận xứng đáng.

Giải diễn ra gần một tháng trước Tết Nguyên đán, là sự kiện lý tưởng để khép lại một năm, mở ra hành trình mới với nhiều cột mốc. Hơn nữa, việc thi đấu cùng những runner hàng đầu Việt Nam cùng những elite quốc tế là dịp để cọ xát, thăng hoa hơn trên đường chạy.

Kenedy - runner đang giữ kỷ lục marathon lập tại Việt Nam. Ảnh: VnExpress Marathon

VM All-star cũng là giải đấu có mức thưởng tiền mặt cao bậc nhất Việt Nam. Năm ngoái, nhà vô địch 42km nhận đến 100 triệu đồng tiền mặt. Các vị trí tiếp theo lần lượt nhận 50, 40, 30 và 20 triệu đồng, cùng cúp cho top 3 nam và nữ ở từng nhóm tuổi. Giá trị giải thưởng lớn và quy chuẩn đầu vào khắt khe giúp All-Star trở thành một trong những sự kiện marathon có tính cạnh tranh cao nhất tại Việt Nam hiện nay.

Mùa giải trước, VnExpress Marathon All-Star 2024 để lại nhiều dấu ấn khi vận động viên Kenya lần đầu tham dự đã lập kỷ lục mới. Theo đó, Kenedy Njogu, VĐV 27 tuổi đến từ Kenya cán đích sau 2 giờ 16 phút 52 giây, thiết lập thành tích tốt nhất lịch sử marathon tại Việt Nam. Phạm Thị Hồng Lệ cũng có PR mới với thành tích 2 tiếng 44 phút, phá sâu kỷ lục cũ đến 2 phút.

Thời gian mở cổng đăng ký, lịch trình và địa điểm thi đấu chi tiết sẽ được ban tổ chức công bố thời gian tới.

Hoài Phương