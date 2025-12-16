VnExpress Marathon All-Star 2026 ra mắt bộ áo 'Tinh hoa đường chạy'

VnExpress Marathon All-Star 2026 công bố bộ áo đấu và áo finisher với thông điệp "Tinh hoa đường chạy", ghi nhận tư cách thi đấu của VĐV.

Được định vị là giải đấu tuyển chọn, VnExpress Marathon All-Star 2026 coi bộ áo thi đấu như một dấu hiệu nhận diện tư cách trên đường chạy, thay vì chỉ là trang phục sử dụng trong ngày đua. Thông điệp "Tinh hoa đường chạy" được ban tổ chức xây dựng như sự ghi nhận dành cho những vận động viên đáp ứng chuẩn thành tích đầu vào và theo đuổi quá trình tập luyện nghiêm túc.

Hai phiên bản áo đấu VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Với hai phiên bản T-shirt và Singlet, điểm nhận diện của áo đấu là tông màu Moonlit Asteroid, gợi liên tưởng đến sắc xanh đêm. Ban tổ chức cho biết lựa chọn này nhằm truyền tải tinh thần điềm tĩnh, tập trung và ổn định - những phẩm chất cốt lõi của nhóm VĐV theo đuổi hiệu suất bền vững.

Trên nền xanh đêm, các điểm nhấn Neon Cyan đại diện cho tốc độ có kiểm soát, cùng họa tiết sao bốn cánh biểu trưng bốn trụ cột All Star: thể lực, chiến thuật, kỷ luật và tinh thần thi đấu.

Điểm nhấn quan trọng trên áo đấu là thông điệp "Tinh hoa đường chạy". Thông điệp này xuất hiện như một sự ghi nhận tư cách thi đấu của những VĐV được lựa chọn.

Áo Finisher 21km VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

"Chúng tôi muốn tôn vinh những VĐV đã tập luyện nghiêm túc, giữ kỷ luật và tạo dựng thành tích đáng ngưỡng mộ - những người cùng đại diện cho một chuẩn mực chung trên đường chạy VnExpress Marathon All-Star 2026", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Cùng với áo đấu, ban tổ chức giới thiệu áo Finisher 21km. Mẫu áo sử dụng tông Pacific Dream làm chủ đạo, gợi cảm giác sâu, ổn định và bền bỉ. Thiết kế được xử lý với họa tiết kẻ sọc ẩn kết hợp cùng sao 4 cánh. Các vệt sơn neon xanh xuất hiện như điểm nhấn thị giác, gợi nhắc đến nhịp tăng tốc và trạng thái kiểm soát trong suốt đường chạy.

Với cự ly dài nhất, áo Finisher 42km được xem như vật phẩm hoàn thành mang ý nghĩa biểu tượng, ghi dấu nỗ lực chinh phục cung đường danh giá. Thiết kế sử dụng tông Gold Dark Knight, gợi sự trầm tĩnh, mạnh mẽ và bền bỉ, kết hợp họa tiết ẩn ultrasound cùng sao bốn cánh.

Áo Finisher 42km VnExpress Marathon All-Star 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

"Chúng tôi muốn kể trọn hành trình All-Star, từ chuẩn mực tuyển chọn đến dấu ấn hoàn thành ở 21km và 42km. Dù ở cự ly nào, chiếc áo cũng là biểu tượng về sự nghiêm túc, chiến thuật rõ ràng và tinh thần bền bỉ để chinh phục đường chạy", vị đại diện chia sẻ.

VnExpress Marathon All-Star 2026 diễn ra ngày 25/1/2026, mở đăng ký từ 30/10. Giá bib lần lượt 850.000 đồng cho cự ly 21km và 1,15 triệu đồng cho cự ly 42km. Năm nay, giải tiếp tục áp chuẩn thành tích đầu vào: VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 tiếng hoặc 21km dưới 2 tiếng; VĐV nữ là dưới 5 tiếng full marathon hoặc dưới 2 tiếng 30 phút half marathon.

Bên cạnh đó, ban tổ chức mở thêm cơ hội cho cộng đồng với hạng mục bib trải nghiệm, giới hạn 100 suất mỗi cự ly. Nhóm VĐV mua bib này không bắt buộc đáp ứng chuẩn đầu vào. Giá bib trải nghiệm là 1,1 triệu đồng cho 21km và 1,5 triệu đồng cho 42km, đóng cổng đăng ký vào ngày 9/1/2026. Runner quan tâm có thể xác minh thành tích và đăng ký tại đây.

Hải Long