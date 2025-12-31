VnExpress Marathon All-Star dời ngày thi đấu sang 8/2/2026

Ban tổ chức VnExpress Marathon All-Star điều chỉnh thời gian tổ chức sang 8/2/2026, thay cho lịch cũ 25/1, do trùng thời điểm diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Theo kế hoạch ban đầu, giải diễn ra ngày 25/1/2026. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Hà Nội từ 19 đến 25/1/2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, cần ưu tiên cho công tác đảm bảo an ninh và điều tiết giao thông.

Sau khi rà soát kế hoạch và làm việc với các cơ quan chức năng, ban tổ chức thống nhất chuyển ngày thi đấu sang Chủ nhật, 8/2/2026. Ngày nhận race-kit cũng được điều chỉnh sang 7/2/2026 nhằm đảm bảo đồng bộ vận hành và tạo thuận lợi cho VĐV.

Nguyễn Thị Oanh vô địch 21km VM All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Ban tổ chức cho biết việc thay đổi lịch có thể ảnh hưởng tới một số kế hoạch cá nhân của VĐV. Đơn vị này đang xây dựng chính sách hỗ trợ đối với những người không thể tham dự theo lịch mới và sẽ công bố trong thời gian tới.

"Chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành và chia sẻ từ cộng đồng, đồng thời cam kết tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị để mang đến mùa giải All-Star an toàn và chỉn chu", đại diện ban tổ chức VnExpress Marathon All-Star cho biết.

VnExpress Marathon All-Star là giải marathon áp chuẩn vào đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Ra mắt từ tháng 5/2025, giải có mức tiền thưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước, với nhà vô địch cự ly 42km nhận 100 triệu đồng tiền mặt.

Để có tấm vé dự giải, VĐV nam cần hoàn thành 42km dưới 4 giờ hoặc 21km dưới 2 giờ; VĐV nữ là dưới 5 giờ full marathon hoặc dưới 2 giờ 30 phút half marathon.

Giải được xem là một trong những sân chơi thuận lợi nhất để VĐV phá giới hạn thành tích. Cung đường thi đấu được khóa hoàn toàn tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, nơi được cộng đồng chạy bộ gọi là "Ngôi đền tốc độ" của marathon Việt Nam. Năm nay, All-Star chuyển sang tổ chức vào cuối tháng Một, thời điểm miền Bắc có nền nhiệt thấp, nhằm hỗ trợ VĐV theo đuổi thành tích.

VnExpress Marathon All-Star 2026 đang trong giai đoạn mở đăng ký. Giá bib 850.000 đồng cho cự ly 21km và 1,15 triệu đồng cho cự ly 42km. Bên cạnh đó, ban tổ chức mở hạng mục bib trải nghiệm, giới hạn 100 suất mỗi cự ly, không yêu cầu chuẩn đầu vào. Giá bib trải nghiệm là 1,1 triệu đồng cho 21km và 1,5 triệu đồng cho 42km, đóng cổng đăng ký ngày 9/1/2026. Runner quan tâm xác minh thành tích tại đây.

Lan Anh