VnExpress Marathon All-Star định nghĩa 'tinh hoa' bằng kỷ luật

VnExpress Marathon All-Star không định nghĩa "tinh hoa" bằng danh hiệu hay thứ hạng, mà bằng kỷ luật và thái độ nghiêm túc của mỗi runner trên đường đua.

Thông điệp "Tinh hoa đường chạy" được thể hiện xuyên suốt trong bộ nhận diện của VnExpress Marathon All-Star 2026, từ áo đấu, hai mẫu áo finisher cho cự ly 21km, 42km đến huy chương. Ban tổ chức cho biết, cách gọi này không chỉ hướng tới nhóm VĐV ưu tú, mà dành cho toàn bộ cộng đồng runner đã được sàng lọc bằng chuẩn đầu vào và định hình bởi tinh thần thi đấu nghiêm túc.

Runner thi đấu trên cung đường khép kín 100% tại VnExpress Marathon All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

"VnExpress Marathon All-Star không phải giải đấu dành cho người mới. Tham dự giải là kết quả của quá trình tập luyện dài hạn, của kỷ luật, thái độ. Nền tảng thể lực đủ dày là điều kiện bắt buộc để bước vào một cuộc đua tốc độ cao như All-Star", ông Dương Hải Anh, đại diện ban tổ chức, cho biết.

Ở hầu hết các giải marathon phong trào, runner thi đấu với mặt bằng pace rất chênh lệch, dẫn đến nhóm nhanh, nhóm chậm. All-Star áp dụng cutoff time sát và cao hơn, qua đó đẩy nhịp độ chung của toàn bộ đường đua lên mức cao. Theo ban tổ chức, điều này buộc mỗi VĐV phải thi đấu tập trung, chủ động và có trách nhiệm với kế hoạch của mình, thay vì chạy theo cảm xúc hay trải nghiệm đơn thuần.

"Nhịp độ thi đấu tại All-Star không mang tính 'fun run' hay 'ngắm cảnh'. Mỗi runner đến đây đều có mục tiêu thành tích cụ thể, gắn với tiềm năng và thể lực của bản thân", ông Hải Anh nói. Theo ông, chính sự tập trung đó tạo nên khác biệt của giải, khi là phép thử cho quá trình rèn luyện của mỗi người.

Để phù hợp với mặt bằng chuyên môn, ban tổ chức đảm bảo tiêu chuẩn vận hành như một cuộc đua chuyên nghiệp. Cung đường an toàn, khép kín 100% với bên ngoài. Chất lượng mặt đường tốt, thích hợp để VĐV tận dụng tối đa độ hoàn trả lực của các dòng giày đua hiện nay. Cung đường nhiều đoạn thẳng, ít cua, xứng danh "Ngôi đền tốc độ".

Số lượng VĐV giới hạn nhằm giảm chen lấn, giúp runner sớm vào đúng pace mục tiêu. Các trạm tiếp nước, gel và dinh dưỡng cũng được bố trí theo tiêu chuẩn của một giải đấu tốc độ cao.

Yếu tố thời điểm được xem là một lợi thế khác của VnExpress Marathon All-Star 2026. Giải dự kiến diễn ra cuối tháng Một, giai đoạn miền Bắc có nền nhiệt thấp, thuận lợi cho cơ thể tản nhiệt và duy trì nhịp độ ổn định. Giờ xuất phát dự kiến là 4h30 với cự ly 42km và 5h30 với cự ly 21km, phù hợp với nhịp sinh học của VĐV.

Với nhiều runner, All-Star còn mang ý nghĩa như cột mốc khép lại chu kỳ tập luyện trước thềm Tết Nguyên đán 2026. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi VĐV đến với giải sẽ có một cuộc đua đúng nghĩa, thi đấu trong điều kiện tối ưu, chạm điểm rơi phong độ và tiến gần hơn tới mục tiêu cá nhân, dù đó là PR, sub-time hay một màn thể hiện trọn vẹn sau chặng đường tập luyện.

"PR là thành quả ghi nhận, nhưng quá trình phấn đấu là hành trình dài và liên tục. Một cuộc đua chưa đạt PR không phủ nhận nền tảng runner đã xây dựng, mà là dữ liệu để họ điều chỉnh và quay lại mạnh hơn", ông Hải Anh chia sẻ.

Theo ban tổ chức, khái niệm "tinh hoa đường chạy" không phụ thuộc vào việc runner thuộc nhóm nào hay đứng ở vị trí nào trên bảng thành tích. Giá trị này nằm ở việc mỗi người đã lựa chọn tập luyện nghiêm túc, có mục tiêu rõ ràng và đủ bản lĩnh để thử thách bản thân trên một đường đua khắt khe hơn, theo cách của riêng mình.

Hải Long