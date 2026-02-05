VnExpress Marathon All-Star diễn ra dưới mưa rét, gió mạnh

Giải marathon tuyển chọn đầu vào VM All-Star sẽ diễn ra trong điều kiện mưa và nhiệt độ cảm nhận thực tế xuống dưới 10 độ C, theo dự báo.

Theo dữ liệu từ AccuWeather, khu vực Hòa Lạc trong ngày 8/2 sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kèm gió mùa. Nhiệt độ thực tế dao động ở mức 12-16 độ C. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất cho 1.500 runner là sự kết hợp giữa mưa và gió mạnh.

Cụ thể, dự báo gió duy trì ở mức trung bình 24 km/h, có thời điểm lên 39 km/h. Tốc độ gió này cộng hưởng với mưa phùn khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế vào buổi sáng chỉ khoảng 13 độ C và giảm sâu xuống 9 độ C vào thời điểm đêm và rạng sáng.

VM All-Star năm ngoái VĐV thi đấu trong điều kiện nóng, ẩm. Ảnh: VnExpress Marathon

Tại thời điểm xuất phát cự ly 42 km (5h) và 21 km (5h30), trời tối, có mưa và gió buốt. Điều kiện dưới 10 độ C dễ khiến VĐV bị sốc nhiệt hoặc co cứng cơ nếu không giữ ấm kỹ.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trong điều kiện gió mạnh, runner cần trang bị áo khoác gió khi khởi động và trong những km đầu tiên. Việc sử dụng găng tay, ống tay và bôi dầu nóng làm ấm cơ thể là chiến thuật cần thiết để đối phó với hiện tượng mất nhiệt do gió.

Bên cạnh đó, độ ẩm không khí duy trì ở mức cao, từ 80-84%, kèm xác suất mưa 72%. Độ ẩm cao ngăn cản mồ hôi bay hơi, khiến quần áo sũng nước nhanh chóng, làm tăng trọng lượng mang theo và nguy cơ cọ xát. VĐV nên ưu tiên trang phục bó sát, chất liệu tổng hợp thoát nước tốt và bôi kỹ vaseline ở các vị trí nhạy cảm.

Trời lạnh giúp nhịp tim duy trì ở mức thấp hơn so với khi vận động trong điều kiện nắng nóng, do cơ thể giảm bớt gánh nặng năng lượng cho quá trình tản nhiệt. Yếu tố này giúp runner duy trì tốc độ cao, hạn chế tình trạng kiệt sức sớm và là cơ hội vàng để phá kỷ lục cá nhân (PR) nếu biết phân phối sức hợp lý và tận dụng hướng gió.

Năm nay, ban tổ chức phát Bib tại khu đô thị ParkCity Hanoi (đường Lê Trọng Tấn). Ngày 8/2, VĐV thi đấu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cung đường thi đấu được giữ nguyên như mùa giải trước. Cự ly marathon 42km được thiết kế theo dạng hai vòng lặp của cung đường 21km. Điểm xuất phát và về đích đặt tại khu vực Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Theo ban tổ chức, thiết kế cung đường nhằm duy trì cấu trúc đường chạy tối ưu đấu cho vận động viên săn thành tích, đã được kiểm chứng từ mùa giải 2025.

Lan Anh