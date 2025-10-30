VnExpress Marathon All-Star 2026 mở đăng ký, thêm Bib trải nghiệm

VnExpress Marathon All-Star 2026 mở đăng ký ngày 30/10, giá vé từ 850.000 đồng, bổ sung hạng mục Bib trải nghiệm và ưu đãi dành cho runner từng dự mùa 2025.

VnExpress Marathon All-Star 2026 diễn ra ngày 25/1/2026, mở cổng ghi danh từ ngày 30/10. Mức giá Bib ban tổ chức công bố lần lượt là 850.000 đồng cho cự ly 21km và 1,15 triệu đồng cho cự ly 42km. Với nhóm VĐV đăng ký hạng mục trải nghiệm, giá Bib 21km là 1,1 triệu đồng và 42km là 1,5 triệu đồng.

Năm 2026, VnExpress Marathon All-Star tiếp tục áp chuẩn thành tích đầu vào. Theo đó, VĐV nam cần có thành tích 42km dưới 4 tiếng, 21km dưới 2 tiếng. Chuẩn này với VĐV nữ là dưới 5 tiếng full marathon và dưới 2 tiếng 20 phút half marathon.

VĐV tham dự VM All-Star mùa 1 chuẩn bị xuất phát ở khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VnExpress Marathon

Đồng thời, giải mở rộng cơ hội tham gia cho cộng đồng yêu chạy bộ qua việc ra mắt hạng mục Bib trải nghiệm, số lượng giới hạn 100 suất mỗi cự ly. VĐV mua Bib này không được yêu cầu phải đạt chuẩn đầu vào.

Những người sở hữu Bib trải nghiệm được hưởng quyền lợi tương đương, từ dịch vụ hậu cần, ghi nhận thành tích đến tham gia các hoạt động bên lề. Ban tổ chức khẳng định việc mở hạng mục mới không ảnh hưởng đến tính chuyên môn của giải, bởi các mốc giới hạn thời gian (COT) vẫn được giữ nguyên.

Ban tổ chức triển khai ưu đãi 10% dành riêng cho runner VM All-Star 2025. Mã ưu đãi được gửi qua email đã đăng ký, có thể sử dụng trực tiếp khi thanh toán vé mùa 2026. Chương trình được áp dụng cho cả hai hạng mục chính thức và trải nghiệm.

Để đăng ký, VĐV truy cập website. Với nhóm đăng ký chính thức, ban tổ chức sẽ xét duyệt thành tích và phản hồi qua email trong vòng 24 giờ. Với nhóm trải nghiệm, người tham gia có thể hoàn tất đăng ký trực tiếp trên hệ thống mà không cần xét duyệt thành tích.

Kennedy Njogu Muhia (Kenya) vô địch giải năm ngoái với thành tích 2 giờ 16 phút 52 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Kể từ giải này, VnExpress Marathon cũng giới thiệu hạng mục Signature Bib, cho phép runner tự chọn số Bib theo ý muốn. Đây là sáng kiến mới áp dụng trên toàn hệ thống VnExpress Marathon 2026. Mỗi số Bib là duy nhất, gắn liền với kỷ niệm, ngày sinh, mục tiêu hoặc con số mang ý nghĩa cá nhân đối với người chạy.

Ban tổ chức kỳ vọng Signature Bib sẽ giúp VĐV thể hiện dấu ấn riêng, đồng thời ghi lại hành trình chinh phục qua từng mùa giải. Việc áp dụng chương trình trên toàn hệ thống giúp runner có cơ hội duy trì một số Bib xuyên suốt năm, tạo sự kết nối giữa các sự kiện thuộc chuỗi VnExpress Marathon.

VnExpress Marathon All-Star 2026 dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026 tại Hà Nội - thời điểm nhiệt độ trung bình dưới 20 độ C. Cung đường được khóa 100% với nhiều đoạn thẳng dài, bằng phẳng và ít khúc cua sẽ là điều kiện lý tưởng để runner săn thành tích cá nhân. Năm ngoái, giải thưởng cho nhà vô địch là 100 triệu đồng tiền mặt, đi kèm hiện vật từ các nhà tài trợ.

Lan Anh