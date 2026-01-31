VnExpress Marathon All-Star 2026 công bố cơ cấu giải thưởng

Ban tổ chức VnExpress Marathon All-Star 2026, diễn ra ngày 8/2, công bố quỹ thưởng gần 600 triệu đồng tiền mặt cho top 5 hai cự ly 42 và 21km.

Giải marathon áp chuẩn đầu vào đầu tiên và duy nhất Việt Nam duy trì mức thưởng hấp dẫn như năm ngoái, khi trao 100 triệu đồng cho nhà vô địch full marathon nam và nữ. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt nhận 40 triệu, 30 triệu, 20 triệu và 15 triệu đồng. Ngoài tiền mặt, VĐV còn nhận thêm hiện vật từ ban tổ chức và các đơn vị đồng hành.

Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 21km VnExpress Marathon All-Star 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Ở cự ly 21 km, cuộc đua vô địch cũng hứa hẹn kịch tính với mức thưởng 30 triệu đồng cho người về nhất. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt nhận 20, 15, 12 và 10 triệu đồng. Như vậy, tổng quỹ thưởng tiền mặt cho cả hai cự ly là 584 triệu đồng và chỉ trao cho các VĐV trong nhóm dẫn đầu.

Với các VĐV dẫn đầu nhóm tuổi dưới 30, nhóm 31-39, 41-49 và trên 50, ban tổ chức sẽ trao Cup và hiện vật để ghi nhận nỗ lực thi đấu.

Theo ban tổ chức, việc duy trì cơ cấu giải thưởng hướng đến nhóm đầu nhằm thúc đẩy tính chuyên môn cho giải đấu. "Chúng tôi hy vọng không chỉ chức vô địch, mà các vị trí trong top 5 của một giải đấu đề cao tốc độ đều xứng đáng được vinh danh bằng những phần thưởng giá trị", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ở mùa giải ra mắt, diễn ra tháng 4 năm ngoái, VnExpress Marathon All-Star đã thu hút các chân chạy hàng đầu trong nước và quốc tế. Khi ấy, đường đua 42 km có cả Hoàng Nguyên Thanh và Nguyễn Văn Lai - hai VĐV dẫn đầu bảng thành tích full marathon Việt Nam. Nhưng chức vô địch cuối cùng thuộc về Kennedy Njogu Muhia (Kenya) với thành tích 2 tiếng 16 phút 52 giây - thông số marathon tốt nhất lập ở Việt Nam thời điểm đó.

Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ vô địch và phá sâu kỷ lục cá nhân với 2 tiếng 44 phút. Cô vượt qua đàn em Hoàng Thị Ngọc Hoa - người đang giữ thành tích cá nhân tốt thứ hai Việt Nam. Nguyễn Thị Oanh, người nắm kỷ lục marathon Việt Nam, đăng ký half marathon và dễ dàng chiến thắng. Chức vô địch 21 km nam thuộc về Nguyễn Trung Cường như dự đoán của giới chuyên môn.

Với việc duy trì mức thưởng hấp dẫn, VnExpress Marathon All-Star hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút các chân chạy hàng đầu tranh tài vào đầu tháng 2 tới tại Hòa Lạc (Hà Nội).

Lan Anh