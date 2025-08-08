VnExpress Marathon Libera Nha Trang xác lập kỷ lục mới với 13.000 VĐV

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 trở thành giải có quy mô lớn nhất trong hệ thống với 13.000 VĐV đăng ký, vượt TP HCM và Hà Nội.

Tính đến thời điểm đóng cổng đăng ký, giải ghi nhận 13.000 người đăng ký tham gia, lập kỷ lục mới trong toàn hệ thống VnExpress Marathon. Trong số này, runner miền Trung chiếm 51%, miền Nam 29%, miền Bắc 12%, còn lại đến từ nước ngoài.

So với lần đầu tổ chức năm 2022 với 8.500 người, quy mô giải năm nay tăng gần 5.000 VĐV. Số lượng VĐV địa phương cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay: hơn 3.700 người ở Nha Trang, vượt 4.000 nếu tính cả địa giới Khánh Hòa sau sáp nhập với Ninh Thuận.

Trước đó, các giải tổ chức tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Quy Nhơn - giải lâu đời nhất trong hệ thống - đều ghi nhận không quá 12.000 VĐV. Việc VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 cán mốc 13.000 người cho thấy sức hút ngày càng lớn của hệ thống và vị thế mới của thành phố biển trên bản đồ phong trào chạy bộ toàn quốc.

Runner phủ kín đèo Lương Sơn ở giải năm ngoái. Ảnh: VnExpress Marathon

Đại diện ban tổ chức nhận định, sự phát triển về quy mô cho thấy phong trào chạy bộ tại Khánh Hòa nói riêng và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nói chung đang phát triển mạnh mẽ. Việc địa phương đồng hành chặt chẽ cùng giải đấu, cộng với yếu tố du lịch và thời điểm tổ chức thuận lợi, đã giúp giải tại Nha Trang tạo sức bật đặc biệt.

Trong số 13.000 VĐV năm nay, nhóm bán marathon chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 4.000 người, phản ánh xu hướng chạy trung bình ngày càng phổ biến. Hai cự ly 5 và 10km ghi nhận gần 7.000 người, trong khi 42km chỉ có hơn 1.500 người tham dự, cho thấy sự phân hóa rõ nét về mục tiêu của hai nhóm runner: Chinh phục thành tích cá nhân và trải nghiệm du lịch - thể thao.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 cũng đánh dấu năm đầu tiên hệ thống giải VnExpress Marathon bước vào giai đoạn bùng nổ, với hơn 10 giải diễn ra khắp các vùng miền. Sự đồng hành của địa phương, lợi thế về thời tiết, du lịch và hạ tầng đã góp phần đưa thành phố biển trở thành điểm đến chiến lược của mùa giải năm nay.

Nhiều bóng hồng chọn Nha Trang làm điểm đến du lịch - thể thao mỗi năm. Ảnh: VnExpress Marathon

Bên cạnh nhóm cá nhân, lượng người đăng ký theo đội, câu lạc bộ, doanh nghiệp tăng đột biến. Xu hướng này được cho là sẽ tiếp tục gia tăng trong các mùa giải tới, khi chạy bộ được lựa chọn như một hình thức gắn kết nội bộ và truyền thông thương hiệu hiệu quả.

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 diễn ra ngày 24/8. Với hệ thống expo, sự kiện bên lề và hỗ trợ du lịch đi kèm, giải được kỳ vọng sẽ tạo sức bật cho hoạt động thương mại - dịch vụ tại địa phương trong tuần cao điểm.

Lan Anh