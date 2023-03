VM Huế tặng băng đô, con lăn cho runner

Băng đô, đai đeo Bib sẽ có trong túi race-kit VnExpress Marathon Huế, cự ly 21 và 42km thêm con lăn giãn cơ.

Đây là lần đầu tiên băng đô thể thao xuất hiện trong túi race-kit của các VĐV VnExpress Marathon. Vật phẩm được làm từ vải xù co giãn với cấu trúc sợi vải thông minh, nhanh khô gấp nhiều lần so với các loại headband thông thường. Băng đô không có đường may, khối lượng nhẹ tạo cảm giác dễ chịu, giúp VĐV tập trung khi thi đấu, vừa là phụ kiện thời trang cho những bức ảnh trên đường chạy. Vật phẩm có bốn màu đỏ, cam, xanh dương, xanh lá, in logo "VnExpress Marathon" ở giữa, được phát ngẫu nhiên cho runner.

Băng đô dành tặng runner VM Huế.

Túi vật phẩm được trang bị thêm đai đeo Bib của thương hiệu Mude. Vật phẩm này thường xuyên xuất hiện trong túi race-kit trong các giải gần đây. Đai đeo làm từ chất liệu polypropylene cao cấp đảm bảo có trọng lượng nhẹ, mỏng nhưng chắc chắn nhất. Bib gắn vào dây đeo thông qua khóa dây an toàn, không dùng kim gây hỏng áo. Dây thiết kế co giãn dễ điều chỉnh, vừa vặn, thoải mái.

Đại diện ban tổ chức cho biết trang bị này sẽ giúp runner thoải mái hơn khi thi đấu. "Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, việc đeo bib sẽ không còn làm vướng bước chạy của vận động viêc. Runner có thể yên tâm thi đấu và hướng đến thành tích tốt", đại diện ban tổ chức khẳng định.

Runner sử dụng đai đeo Bib tại VM Hạ Long. Ảnh: VM

Với cự ly 21 và 42km, ban tổ chức tiếp tục trang bị thêm con lăn giãn cơ - vật phẩm từng xuất hiện tại VM Ho Chi Minh City Midnight. Tại VM Huế, con lăn có thêm màu xanh lá bên cạnh hai màu xanh dương và cam. Con lăn có dạng ống, in logo VM ở giữa. Vật phẩm hữu ích trong việc giảm đau nhức cơ bắp sau vận động và cải thiện khả năng chạy nước rút, năng lượng và sức bền sau khi trải qua những bài tập, cuộc đua căng thẳng.

Túi race-kit đầy vật phẩm hữu ích luôn là đặc sản mỗi dịp VnExpress Marathon. Ngoài ba vật phẩm trên, túi race-kit VM Huế dự kiến trang bị thêm nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng, thanh năng lượng, nước, sữa cùng nhiều phần quà từ nhà tài trợ. Runner sẽ nhận vật phẩm trong hai ngày 14 - 15/4.

Con lăn giãn cơ trong race-kit giải VM Ho Chi Minh City Midnight. Ảnh: Quỳnh Trần

VnExpress Marathon Imperial Huế mùa thứ ba diễn ra ngày 16/4, dự kiến xuất phát từ 3h. Quy mô giải tăng gấp đôi so với năm 2022. 10.000 VĐV sẽ cùng nhau chinh phục cung đường chạy xanh, qua nhiều di tích và những danh thắng nổi tiếng của cố đô như Đại nội, cầu Trường Tiền, sông Hương,.... Giải được nhiều người chờ đợi vì sở hữu đường chạy đẹp, thời tiết thuận lợi, dễ lập PR.

Huế dự kiến tổ chức nhiều hoạt động để chào đón runner về dự giải. Trong đó, runner được miễn vé tham quan các địa điểm thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế quản lý, từ ngày 12 - 17/4. Tỉnh sẽ giới thiệu các tour tuyến du lịch, tổ chức ngày hội khinh khí cầu. Các khách sạn lên phương án đón tiếp, giảm giá cho runner.

Hoài Phương