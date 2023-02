VM Ho Chi Minh City Midnight tuyển chọn pacer thế nào

Đội ngũ pacer - người dẫn tốc - của VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023 được tuyển lựa theo quy trình nghiêm ngặt, đề cao kinh nghiệm và thành tích nổi bật của từng người.

Theo công bố của ban tổ chức ngày 6/2, có 24 pacer được chia vào tám nhóm, mỗi nhóm ba người, dẫn tốc cho runner tại giải chạy xuất phát lúc 0h ngày 12/2 tới. Các nhóm này gồm HM sub 1:45, HM sub 2:00, HM sub 2:15, HN sub 2:30, FM sub 3:30, FM sub 4:00, FM sub 4:30, FM sub 5:00.

Pacer của VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2023 được tuyển chọn dựa trên ba tiêu chí: khả năng chạy nhanh hơn từ 15 đến 30 phút tùy mốc thời gian dẫn tốc (subtime), kinh nghiệm chạy bộ và kỷ luật tập luyện.

Anh Nguyễn Quang Chiến - người phụ trách quản lý và tuyển chọn pacer cho giải chạy sắp tới cho biết việc nghiên cứu, chọn người phù hợp được tiến hành từ trước giải chạy từ hai đến bốn tháng. "Sau khi chọn được người phù hợp, chúng tôi sẽ thông báo tới pacer về các quy định, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Nếu đồng ý, pacer sẽ phải cam kết tập luyện theo giáo án của chúng tôi để đảm bảo khối lượng tích lũy và phong độ đến ngày giải diễn ra", anh Chiến nói thêm.

Trong quá trình tập luyện, các pacer phải gửi kết quả các bài chạy cho ê-kíp tuyển chọn, và những người không đáp ứng yêu cầu sẽ bị loại.

Pacer Bùi Ngọc Phú trong một buổi dẫn tốc cho các đồng run của cộng đồng chạy bộ adidas Runners Saigon. Ảnh: aRS

Ngoài những cái tên rất quen thuộc, thường xuyên tham gia dẫn tốc tại các giải trên VnExpress Marathon, giải chạy đêm tại TP HCM sắp tới còn những gương mặt mới toanh. Điểm chung của họ là đều có thể lực tốt, kinh nghiệm dẫn tốc, khả năng duy trì tốc độ ổn định trong thời gian dài - yếu tố quan trọng để làm nhiệm vụ giúp các runner chạy cùng đạt subtime mong muốn.

Pacer HM sub 1:45 Bùi Ngọc Phú đã có kinh nghiệm dẫn tốc 5 giải chạy chính thức, và hiện là pacer của cộng đồng chạy bộ adidas Runners Saigon. Nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Phú dẫn tốc tại một giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon. Khi biết được chọn, runner người TP HCM hào hứng và vui mừng, nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng.

"Đây là giải chạy đặc biệt, giải chạy đêm đầu tiên của VnExpress Marathon tại TP HCM và cá nhân tôi. Kinh nghiệm dẫn tốc có nhiều, nhưng mỗi giải chạy sẽ có những cung đường khác nhau. Hơn nữa, đi qua hai cây cầu Thủ Thiêm cũng là thách thức, khi cơ thể đã thấm mệt", pacer này chia sẻ.

Theo Ngọc Phú, muốn hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh kinh nghiệm thực tế, mỗi pacer cần phải tìm hiểu kỹ về đường chạy, khúc cua, thời tiết ngày thi đấu, các vị trí tiếp nước để chuẩn bị tốt nhất. Việc phối hợp ăn ý với nhau trong nhóm cùng subtime cũng rất quan trọng, đòi hỏi các thành viên phải làm quen, trao đổi chiến thuật, liên tục kiểm tra tốc độ của bản thân và đối chiếu với đồng hồ của các thành viên còn lại khi chạy để đảm bảo đúng thời gian.

Pacer HM sub 2:30 Phan Thị Bảo Trâm có ba năm kinh nghiệm chạy bộ và từng dẫn tốc cho một giải chạy chính thức. Nhưng giải chạy đêm cuối tuần này cũng là lần đầu cô tham gia dẫn tốc giải chạy của VnExpress Marathon. Vốn yêu thích chạy bộ và tập luyện thường xuyên, Trâm còn luôn kết nối và chia sẻ việc tập luyện của bản thân với bạn bè và hỗ trợ cộng đồng chạy bộ mà mình đang sinh hoạt. "Mình đã chuẩn bị sẵn sang cả tâm – trí – lực để đảm bảo hoàn thành đúng nhiệm vụ - mục tiêu, giúp nhiều runner nhất có thể cùng đạt được subtime", nữ runner này nói. Cùng nhóm với Bảo Trâm và cùng lần dầu dẫn tốc tại VnExpress Marathon, Đỗ Thu Thủy cũng "háo hức được sải bước cùng các runner khám phá cung đường TP HCM về đêm cuối tuần này".

Đây cũng là lần đầu tiên hệ thống có pacer FM sub 5:00. "Sub 5:00 vẫn là một cột mốc đòi hỏi những người mới tập chơi FM cố gắng, nỗ lực. Để cổ vũ những runner này hoàn thành mục tiêu, chiến thắng bản thân, chúng tôi quyết định đưa nhóm pacer FM sub 5:00 vào giải sắp tới", một thành viên ban tổ chức giải thích.

Ở vai trò phụ trách đội pacer, anh Quang Chiến nhìn nhận việc lập nhóm pacer FM sub 5:00 là một một thách thức. "Đây là mốc thời gian khó chạy, vì tốc độ không nhanh, dẫn tới form, dáng của các pacer không được tối ưu. Việc chạy với thời gian dài trên đường sẽ kéo theo nhiều rủi ro hơn", anh giải thích. Tuy nhiên, anh Chiến cũng tin tưởng các pacer được chọn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ với kinh nghiệm và nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng.

Phan Tấn Nam, thành viên nhóm pacer FM sub 5:00, chia sẻ quan điểm này. "Đúng là có đôi chút khó khăn, vì subtime này đồng nghĩa với việc chạy ở pace trung bình 7 phút đến 7 phút 7 giây mỗi km trên suốt quãng đường. Bản thân tôi quen chạy ở pace cao hơn. Nhưng trước đây, tôi cũng từng phải tập luyện rất kiên trì để đạt được kết quả này khi chơi marathon. Vì vậy, tôi rất vinh dự với nhiệm vụ sắp tới. Tôi mong sẽ giúp được nhiều runner đạt mục tiêu phá giới hạn của bản thân và sẽ vui cùng niềm vui của họ".

10.000 VĐV VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight sẽ tranh tài từ 0h, ngày 12/2. Đây là giải chạy đêm full marathon đầu tiên của Sài Gòn. VĐV ba cự ly 10, 21 và 42km sẽ là những chân chạy đầu tiên chinh phục cùng lúc hai cây cầu biểu tượng là Ba Son và Thủ Thiêm.

Xuân Dịu