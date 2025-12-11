Đường chạy VnExpress Marathon Hải Phòng đạt chuẩn AIMS

Đường chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn, bảo đảm độ chính xác và cho phép VĐV dùng thành tích đăng ký các giải marathon lớn.

Lần đầu tiên, chuyên gia Kim Vivian được AIMS ủy quyền trực tiếp sang Hải Phòng để đo đạc bốn cự ly của VnExpress Marathon. Việc mời chuyên gia quốc tế thực hiện quy trình đo đạt chuẩn AIMS thể hiện bước nâng cấp về chất lượng chuyên môn và cam kết bảo đảm độ chính xác tuyệt đối của đường chạy.

Chuyên gia Kim Vivian thực hiện quá trình đo đạc đường chạy ở Hải Phòng. Ảnh: VnExpress Marathon

Tháng 10 vừa qua, ông Vivian tiến hành đo đạc theo quy trình chuẩn, ghi nhận toàn bộ số liệu trên các cự ly và đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của đường chạy. Cung đường mùa giải 2025 có một số điều chỉnh so với năm trước để tối ưu độ chính xác. Sau khi hoàn thiện hồ sơ và rà soát, AIMS cấp chứng nhận đạt chuẩn cho cả bốn cự ly.

"VM Hải Phòng có cung đường được đánh giá tối ưu cho việc lập PR. Vì vậy, ban tổ chức muốn bảo đảm thành tích của mỗi VĐV được ghi nhận trên một đường đua đạt chuẩn quốc tế. Khi được chứng nhận bởi AIMS, kết quả của runner đủ điều kiện để sử dụng làm chuẩn đăng ký tham dự các giải marathon major trên thế giới", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

AIMS là tổ chức uy tín chuyên đo đạc và xác nhận cự ly cho các giải chạy đường dài trên thế giới. Họ thường chịu trách nhiệm độ dài đường chạy ở Olympic hay các giải trong nhóm World Marathon Majors.

Bốn cự ly VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 đạt chuẩn của AIMS. Ảnh: AIMS

AIMS sử dụng bộ đếm cơ học Jones Counter gắn trên xe đạp để đo cự ly, phương pháp được Liên đoàn điền kinh thế giới World Athletics công nhận là chính xác hơn GPS hay con lăn. Trước khi đo, chuyên gia hiệu chuẩn thiết bị trên đoạn thước thép chuẩn dài 300-400 m và tính hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường.

Quá trình đo thường được thực hiện vào ban đêm. Chuyên gia có thể đạp xe hơn 80km để hoàn thành quá trình đo cho bốn cự ly. Nguyên tắc là đo theo đường chạy ngắn nhất. Các điểm quay đầu và mốc quan trọng được đánh dấu bằng tham chiếu tới nhiều vật thể cố định để kiểm chứng sau này. Kết quả cuối cùng chỉ được xác nhận khi phù hợp với tiêu chuẩn 42,195 km cho marathon và 21,097 km cho bán marathon sau khi áp hệ số an toàn của AIMS.

Với các giải có nhiều VĐV đặt mục tiêu thành tích như VM Hải Phòng, việc đường đua được chuyên gia AIMS đo đạc và kiểm chứng giúp runner yên tâm về độ chính xác của cự ly khi thi đấu.

Ghi nhận từ các CLB và nhóm tập luyện trên cả nước, gần 300 runner đặt mục tiêu chinh phục sub3 tại mùa giải năm nay, biến Hải Phòng thành điểm hẹn của cộng đồng chạy bộ đường dài vào cuối năm.

BTC tăng số trạm nước lên 22 điểm, nhiều hơn hai điểm so với năm ngoái. Mật độ trạm được tăng cường ở nửa sau cung đường 42km, đoạn gần Đồ Sơn, nhằm hỗ trợ runner duy trì thể lực. Các VĐV được chia nhóm xuất phát để tránh ùn tắc.

Hiện, VnExpress Marathon Hải Phòng bước vào giai đoạn chuẩn bị vật tư, hậu cần để đón 14.000 VĐV về thành phố Cảng vào ngày 21/12. Mọi thông tin về giải sẽ được cập nhật trên fanpage và website của giải trong thời gian tới.

Hải Long